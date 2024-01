Formula E : Je commence à comprendre !

Question de prix (et maintenant ne triche pas ou ne cherche pas) : Qui a été champion du monde de Formule 1 en 1960, sur quelle voiture et combien de courses comportait le championnat du monde ? Réponse correcte : Jack Brabham sur Cooper, et le championnat du monde comportait 10 étapes. Des lieux comme Monaco ou Spa étaient loin d'avoir l'aura qu'on leur connaît aujourd'hui, et des circuits comme ceux de Buenos Aires ou de Boavista, au Portugal, étaient plutôt sauvages. Au cours de sa dixième année d'existence, la Formule 1 était encore loin de l'image que l'on s'en fait aujourd'hui.

En comparaison, la Formule E, dont la dixième saison a débuté hier au Mexique, est déjà bien loin. Le stade, cœur du circuit Autódromo Hermanos Rodríguez, était rempli jusqu'à la dernière place. Le commentateur Andi Gröbl, présent sur place en direct pour ServusTV, a dû crier avant même le début de la course pour se faire comprendre. Sur place, 27.000 spectateurs ne voulaient pas manquer le spectacle, dont des stars comme Usain Bolt, toujours l'homme le plus rapide du monde sur deux jambes. 27.000 spectateurs : c'est le nombre de spectateurs que certains matchs de football aimeraient avoir.

Ce qui nous amène à un point intéressant : les spectateurs ont besoin de temps pour apprendre de nouveaux sports, s'y identifier et passer du statut de spectateur à celui de fan. Prenons le football : le premier est énorme en Europe depuis des décennies, et lentement, lentement, les Américains se rendent compte que ce qui a toujours été un sport de filles aux États-Unis peut éventuellement faire plus. Le soccer fait son chemin en Amérique, tout comme la Formule 1, et inversement : alors que le football américain était pour beaucoup un village espagnol, impénétrable et sauvage en Europe, ce sport gagne visiblement du terrain en Europe aussi. Cela s'explique aussi par le fait que les médias de masse comme Netflix construisent des héros et font tomber les inhibitions. Lorsque Guenther Steiner jure comme un charretier dans "Drive to Survive", le téléspectateur américain le comprend, tout comme nous, Européens, comprenons les défis de la NFL, lorsque Patrick Mahomesjoue au Super Bowl malgré une cheville cassée et que Netflix est aux premières logesdans "Quarterback ".

Communication

Une grande partie de la fascination pour le sport réside dans les connaissances techniques. La Formule 1 a ici un énorme avantage, car de très bons journalistes ne font rien d'autre depuis des décennies que de l'expliquer avec compétence et dans les moindres détails. Si des enfants de dix ans peuvent aujourd'hui parler du DRS et du KERS, c'est grâce au bon travail de préparation qui a lieu depuis de longues années en F1. En Formula E, il y a encore du travail à faire.

Hier, lors de la première de la saison au Mexique, de nombreux spectateurs, qui ont assisté pour la première fois à la course en direct via ServusTV , n'ont pas été mécontents de voir que la course s'est déroulée de manière très calme. Quel pilote appartient à quelle équipe, pourquoi la peinture de Porsche ressemble-t-elle à celle de Milka, pourquoi les Jaguar ne sont-elles pas british racing green et les voitures de couleur papaye sont-elles de vraies McLaren ? Ensuite, il y a ce que nous appellerons le "moment Super Mario" : Les pilotes peuvent profiter d'un boost d'énergie lorsqu'ils passent sur des capteurs à l'extérieur du virage. La plupart du temps, ils perdent ainsi une place, mais grâce à 50 kW supplémentaires, ils foncent comme des diables pendant quelques minutes. Pour le spectateur néophyte, il n'est pas facile de savoir qui utilise quoi et quand. Pour sa première apparition à l'écran, le néo-commissaire Daniel Abt sur ServusTV a fait un travail de titan pour nous expliquer ces particularités de manière aussi logique et évidente qu'un arrêt au stand en Formule 1.

Il est agréable de constater qu'il n'y a pas d'embrouilles concernant les limites de piste, que les dépassements sont nombreux grâce à un concept low downforce et des pneus durs, et que la grille factice, où les pilotes avancent avec des pneus fumants jusqu'à la position de départ réelle, est 100 fois plus amusante que le meilleur tour de chauffe de la Formule 1. La seule chose qui dérange dans les châssis uniformes, c'est la fente d'une vieille Renault 5. Ce qui est déroutant pour les germanophones : lorsque le mot "REGEN" s'allume sur l'écran embarqué par beau temps et que l'on ne sait pas encore que cela signifie régénérer de l'énergie. À propos : il est difficile de comprendre que l'absence de son soit un point critique. À l'époque du V10 de Schumacher, aujourd'hui si glorifié, de nombreux pilotes de course se plaignaient en privé d'acouphènes, et pour nous, spectateurs, les hurlements infernaux n'étaient pas non plus exclusivement agréables. La Formula E ressemble à un circuit de Carrera sous stéroïdes, et grâce au bourdonnement, l'oreille avertie reconnaît avec précision quel pilote lève le pied de l'accélérateur et où il récupère de l'énergie par lift and coast - ce qui permet de tirer des conclusions sur la stratégie.

Celui qui s'engage sans ressentiment dans la Formula E découvre un jeu intéressant et complexe du sport automobile, dans lequel il vaut autant la peine de se plonger que dans le football américain ou d'autres sports encore inconnus. La Formula E prolonge la saison de course pour nous, les fans. En janvier, il ne se passe pas encore grand-chose, et ici, nous avons droit à trois courses de championnat du monde en début d'année. En effet ,le Diriyah E-Prix se dérouleradès le week-end prochain .

Non, la Formula E ne peut et ne doit pas être comparée à la Formule 1. Le football n'est pas le football. Mais on peut sans problème s'intéresser aux deux en parallèle.