Formula E: inizio a capire!

Domanda a premi (e non barate o cercate subito): Chi fu campione del mondo di Formula 1 nel 1960, con quale vettura e quante gare si disputarono nel campionato mondiale? Risposta esatta: Jack Brabham su una Cooper, e il Campionato del Mondo comprendeva 10 tappe. Luoghi come Monaco o Spa non avevano ancora l'aura di oggi e circuiti come quelli di Buenos Aires o Boavista/Portogallo erano piuttosto selvaggi. Nel suo decimo anno di vita, la Formula 1 era ancora molto lontana da ciò a cui la associamo oggi.

In confronto, la Formula E, la cui decima stagione è iniziata ieri in Messico, è già molto lontana. Lostadio, cuore del circuito Autódromo Hermanos Rodríguez, era pieno zeppo. Il commentatore Andi Gröbl, in diretta sul posto per ServusTV, ha dovuto gridare ancora prima dell'inizio della gara per farsi capire. 27.000 spettatori presenti sul posto non hanno voluto perdersi lo spettacolo, comprese star come Usain Bolt, ancora l'uomo più veloce del mondo su due gambe. 27.000 spettatori: alcune partite di calcio vorrebbero averne così tanti.

Il che ci porta a un punto interessante: gli spettatori hanno bisogno di tempo per imparare nuovi sport, identificarsi con essi e trasformarsi da spettatori in tifosi. Prendiamo il calcio: il primo è stato enorme in Europa per decenni, e lentamente, lentamente, gli americani si stanno rendendo conto che quello che è sempre stato uno sport per ragazze negli Stati Uniti può essere capace di qualcosa di più. Il calcio sta prendendo piede in America, proprio come la Formula 1, e viceversa: mentre il football americano era per molti in Europa un villaggio spagnolo, oscuro e selvaggio, questo sport sta prendendo sempre più piede anche in Europa. Ciò è dovuto anche al fatto che i mezzi di comunicazione di massa come Netflix stanno costruendo eroi e abbattendo le inibizioni. Quando Guenther Steiner impreca come un autista di birra in "Drive to Survive", lo spettatore americano lo capisce, così come noi europei capiamo le sfide della NFL quando Patrick Mahomesgioca ilSuper Bowl nonostante una caviglia rotta e Netflix è a distanza ravvicinata in"Quarterback ".

La comunicazione

Gran parte del fascino dello sport risiede nella competenza. La Formula 1 ha un enorme vantaggio in questo senso, perché ottimi giornalisti non fanno altro che spiegarlo in modo competente e dettagliato da decenni. Se oggi i bambini di dieci anni possono parlare di DRS e KERS, è grazie al buon lavoro di base svolto in F1 per molti anni. In Formula E c'è ancora molto lavoro da fare.

Ieri in particolare, in occasione della prima della stagione in Messico, molti spettatori che hanno assistito per la prima volta alla diretta tramite ServusTV non saranno stati così scontenti del fatto che la gara in sé sia stata piuttosto civile. Quale pilota appartiene a quale squadra, perché la livrea della Porsche assomiglia a quella di Milka, perché le Jaguar non sono di colore verde britannico e le auto color papaya sono davvero McLaren? E poi c'è qualcosa che ci piace chiamare "momento Super Mario": I piloti possono usufruire di un'iniezione di energia quando passano sopra i sensori all'esterno della curva. Di solito perdono una posizione, ma poi sfrecciano come diavoli per qualche minuto grazie ai 50 kW in più. Chi li usa quando e come non è facile da capire per lo spettatore inesperto. Il neo-commentatore Daniel Abt su ServusTV ha fatto un ottimo lavoro nella sua anteprima per spiegarci queste caratteristiche speciali con la stessa logica e naturalezza di un pit-stop in Formula 1.

Piacevolmente, non ci sono cavilli sui limiti della pista, ci sono molti sorpassi grazie a un concetto di bassa deportanza e a pneumatici duri, e la griglia di partenza fittizia, in cui i piloti si avvicinano alla posizione di partenza effettiva con le gomme fumanti, è 100 volte più divertente del miglior giro di riscaldamento della Formula 1. L'unica cosa fastidiosa è la presenza di una griglia di partenza standard. L'unica cosa fastidiosa del telaio standardizzato è la dimensione del gap di una vecchia Renault 5. Confusione per chi parla tedesco: quando sul display di bordo si accende la scritta "REGEN" (pioggia) con il tempo migliore e non si sa ancora che significa rigenerare energia. A questo proposito, non si capisce perché si debba criticare la mancanza di audio. Nell'era del V10 glorificato di Schumacher, non pochi piloti si sono lamentati a porte chiuse dell'acufene, e l'ululato infernale non era piacevole nemmeno per noi spettatori. La Formula E suona come un circuito Carrera sotto steroidi e, grazie al ronzio, l'orecchio allenato può riconoscere con precisione quale pilota sta togliendo il piede dall'acceleratore e dove, recuperando l'energia attraverso la portanza e la costa, il che a sua volta consente di trarre conclusioni sulla strategia.

Chiunque si avvicini alla Formula E senza risentimento scoprirà una forma interessante e complessa di sport motoristico che vale la pena di approfondire come il football americano o altri sport poco conosciuti. La Formula E allunga la stagione delle corse per noi appassionati. A gennaio non c'è molto da fare, ed ecco che ci vengono presentate tre gare del campionato mondiale all'inizio dell'anno. La stagioneprosegue il prossimo fine settimana con il Diriyah E-Prix.

No, la Formula E non può e non deve essere paragonata alla Formula 1. Il calcio non è il calcio. Il calcio non è il calcio. Ma è facile interessarsi a entrambe le cose allo stesso tempo.