Fórmula E: Estou a começar a perceber!

Pergunta-prémio (e não façam batota nem procurem agora): Quem foi o Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 1960, com que carro e quantas corridas teve o Campeonato do Mundo? Resposta correcta: Jack Brabham num Cooper, e o Campeonato do Mundo era composto por 10 etapas. Locais como o Mónaco ou Spa ainda não tinham a aura de hoje, e circuitos como os de Buenos Aires ou da Boavista/Portugal eram bastante selvagens. No seu décimo ano de existência, a Fórmula 1 estava ainda muito longe daquilo a que a associamos atualmente.

Em comparação, a Fórmula E, cuja décima época começou ontem no México, já está muito longe. O estádio, o coração do circuito doAutódromo Hermanos Rodríguez, encheu-se de gente. O comentador Andi Gröbl, em direto no local para a ServusTV, teve de gritar ainda antes do início da corrida para se fazer entender. 27.000 espectadores no local não quiseram perder o espetáculo, incluindo estrelas como Usain Bolt, que continua a ser o homem mais rápido do mundo em duas pernas. 27.000 espectadores: alguns jogos de futebol gostariam de ter esse número.

O que nos leva a um ponto interessante: os espectadores precisam de tempo para aprenderem novos desportos, identificarem-se com eles e passarem de espectadores a adeptos. Vejamos o caso do futebol: o primeiro tem sido enorme na Europa há décadas e, lentamente, os americanos estão a aperceber-se de que aquele que sempre foi um desporto de raparigas nos EUA pode ser capaz de fazer mais. O futebol está a ganhar terreno na América, tal como a Fórmula 1, e vice-versa: enquanto o futebol americano era uma aldeia espanhola para muitos na Europa, obscura e selvagem, este desporto está a ganhar cada vez mais força também na Europa. Isto também se deve ao facto de os meios de comunicação social, como a Netflix, estarem a construir heróis e a quebrar inibições. Quando Guenther Steiner pragueja como um motorista de cerveja em "Drive to Survive", o telespetador norte-americano compreende isso, tal como nós, europeus, compreendemos os desafios da NFL quando Patrick Mahomesjoga na Super Bowl apesar de um tornozelo partido e a Netflix está bem perto e pessoal em"Quarterback ".

Comunicação

Grande parte do fascínio do desporto reside na perícia. A Fórmula 1 tem uma enorme vantagem neste aspeto, porque há décadas que jornalistas muito bons não fazem outra coisa senão explicar o desporto de forma competente e pormenorizada. Se hoje em dia os miúdos de dez anos conseguem falar sobre DRS e KERS, isso deve-se ao bom trabalho de base que tem sido feito na F1 há muitos anos. Ainda há muito trabalho a ser feito na Fórmula E.

Ontem, em particular, na estreia da temporada no México, muitos espectadores que assistiram ao vivo pela primeira vezatravés da ServusTV não terão ficado tão descontentes com o facto de a corrida em si ter sido bastante civilizada. Que piloto pertence a que equipa, porque é que a pintura da Porsche se parece com a da Milka, porque é que os Jaguares não são verdes de corrida britânicos e os carros cor de papaia são mesmo da McLaren? Depois, há algo a que gostamos de chamar o "momento Super Mario": Os condutores podem usar um impulso de energia quando passam por cima dos sensores do lado de fora da curva. Normalmente, perdem um lugar como resultado, mas depois andam como demónios durante alguns minutos graças aos 50 kW extra. Quem usa isto, quando e como, não é fácil de compreender para o espetador principiante. O neo-comentador Daniel Abt na ServusTV fez um excelente trabalho na sua estreia no ecrã, explicando-nos estas características especiais de forma tão lógica e natural como uma paragem nas boxes na Fórmula 1.

Felizmente, não há problemas com os limites da pista, há muitas ultrapassagens graças a um conceito de baixa força descendente e pneus duros, e a grelha fictícia, em que os pilotos se dirigem para a posição de partida real com pneus a fumegar, é 100 vezes mais divertida do que a melhor volta de aquecimento da Fórmula 1. A única coisa irritante no chassis normalizado é o tamanho do espaço de um velho Renault 5. Confuso para os falantes de alemão: quando "REGEN" (chuva) se acende no ecrã de bordo com o melhor tempo e ainda não sabemos que isso significa regenerar energia. Por falar nisso, é difícil perceber porque é que a falta de som deve ser criticada. Na glorificada era Schumacher V10, muitos pilotos de corrida queixavam-se, à porta fechada, de zumbidos, e os uivos infernais também não eram exclusivamente agradáveis para nós, espectadores. A Fórmula E soa como uma pista de Carrera com esteróides e, graças ao zumbido, o ouvido treinado pode reconhecer com precisão qual o piloto que está a tirar o pé do acelerador e onde, recuperando energia através da subida e descida - o que, por sua vez, permite tirar conclusões sobre a estratégia.

Qualquer pessoa que se envolva com a Fórmula E sem ressentimentos descobrirá uma forma interessante e complexa de desporto automóvel que vale tanto a pena aprofundar como o futebol americano ou outros desportos desconhecidos. A Fórmula E prolonga a época de corridas para nós, fãs. Em janeiro não se passa grande coisa, e eis que somos presenteados com três corridas do campeonato do mundo no início do ano. A épocacontinua no fim de semana seguinte com o Diriyah E-Prix.

Não, a Fórmula E não pode nem deve ser comparada à Fórmula 1. O futebol não é futebol. Mas é fácil interessarmo-nos pelos dois ao mesmo tempo.