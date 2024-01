Casi un clásico

Cuando la Fórmula E dio el pistoletazo de salida a la temporada 2018/19 con su estreno en Arabia Saudí, saltó a los titulares internacionales. Esto se debió a que dos meses antes de la carrera de diciembre tuvo lugar en Estambul el "caso Kashoggi", un asesinato (¿político?) que aún no se ha aclarado del todo y del que se culpó a los dirigentes saudíes. Pero en torno a la carrera, en el circuito de Diriyya,de 2,49 km , a las afueras de Riad, los saudíes se esforzaron por aparecer como anfitriones tolerantes: Primeros conciertos de rock, baile permitido, mujeres y hombres mezclados, una zona de fiesta en la Fórmula E casi como de costumbre, aunque estrictamente sin alcohol.

Diriyah se ha convertido ya en una cita fija en el calendario, y por sexta vez es escenario de una carrera nocturna el viernes y el sábado (salida a las 18.00 horas CET), y por quinta vez de una carrera doble. Cinco pilotos de la actual parrilla ya han subido a lo más alto del podio: Antonio Félix da Costa(en el estreno para Andretti-BMW), Sam Bird (para Envision y de nuevo para Jaguar), Nyck De Vries (Mercedes, dos veces), Edoardo Mortara (Venturi) y - Pascal Wehrlein el año pasado con un doblete.

¿El favorito Wehrlein?

No hay duda: el hombre de Sigmaringen, que acaba de ganar en México en la primera carrera de la temporada, probablemente tenga tantas ganas como su equipo Porsche de volver a vivir un cuento de hadas de Las mil y una noches... Y por eso dice :"Después de nuestra victoria en México, estoy aún más motivado, al igual que todo el equipo. Es bueno empezar así la temporada, porque demuestra que hemos hecho los deberes. Fuimos mucho más fuertes en la calificación y tampoco perdimos velocidad en la carrera. Eso me da confianza para Diriyah. Pero el hecho de que ganáramos las dos carreras del año pasado no significa que vayamos a ser igual de fuertes esta vez. Tenemos que seguir trabajando duro y mejorando, porque los demás equipos también progresarán. No debemos cejar en nuestro empeño. La pista de Diriyah es muy especial y mejora mucho a lo largo del fin de semana, así que hay que adaptar constantemente la puesta a punto".





Su jefe , Florian Modlinger, tiene unaopinión similar : "Nuestra actuación en México fue un gran éxito, lo que da a todo el equipo un impulso extra de motivación. Pero México fue sólo el principio de una larga temporada. Tenemos que seguir trabajando duro y mejorar nuestros puntos débiles".

Sin embargo, el equipo Andretti, con motor Porsche, también llega a Diriyah con confianza tras un comienzo de temporada poco exitoso: El campeón del mundo Jake Dennis terminó segundo por detrás de Wehrlein en dos ocasiones el año pasado.

El hecho de que la Fórmula E -el contrato para las carreras en Diriyah tiene una duración de diez años, es decir, hasta 2028/29- mantenga estrechos contactos con los saudíes se remonta al fundador de la serie, Alejandro Agag. Tiene excelentes conexiones con los árabes, trajo a la aerolínea nacional Saudia como patrocinador principal y consiguió al fondo soberano PIF como socio. McLaren consiguió a Neom, el proyecto de asentamiento estatal, como patrocinador principal. Así pues, la implicación de los saudíes en el automovilismo no se limita a la Fórmula 1, como demuestra el Rally Dakar, recientemente concluido. Y todo ello junto al fútbol, el golf....

