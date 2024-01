Presque un classique

Après sa victoire lors de la première course au Mexique, Wehrlein va-t-il à nouveau vivre un conte des mille et une nuits ? Notre aperçu de l'E-Prix d'Arabie Saoudite ce week-end.

Lorsque la Formule E a commencé la saison 2018/19 avec la première en Arabie saoudite, cela a fait la une des journaux internationaux. En effet, deux mois avant la course de décembre, "l'affaire Kashoggi", un meurtre (politique ?) non encore totalement élucidé à ce jour, s'était produite à Istanbul et avait été attribuée aux dirigeants saoudiens. Mais autour de la course, sur le circuit deDiriyya de2,49 km à l'extérieur de Riyad, les Saoudiens se sont efforcés de passer pour des hôtes tolérants : Premiers concerts de rock, danse autorisée, femmes et hommes mélangés, pour la Formule E une zone de fête presque comme d'habitude - bien que strictement sans alcool.

Entre-temps, Diriyah est devenue une place fixe dans le calendrier et a accueilli pour la sixième fois une course nocturne vendredi/samedi (départ à 18 heures CET), avec pour la cinquième fois un double départ. Cinq pilotes du plateau actuel sont déjà montés sur la plus haute marche du podium : Antonio Félix da Costa (lors de la première pour Andretti-BMW), Sam Bird (pour Envision et à nouveau pour Jaguar), Nyck De Vries (Mercedes, deux fois), Edoardo Mortara (Venturi) et - Pascal Wehrlein l'année dernière avec un doublé.

Le favori Wehrlein ?

Pas de doute : le pilote de Sigmaringen, qui a récemment remporté la première course au Mexique, souhaite sans doute autant que son équipe Porsche un nouveau conte des Mille et une nuits... Et c'est pourquoi il déclare : "Après notre victoire au Mexique, je suis encore plus motivé, tout comme l'ensemble de l'équipe. Cela fait du bien de commencer une saison de cette manière, car cela montre que nous avons fait nos devoirs. Nous étions beaucoup plus forts en qualifications et nous n'avons pas perdu de vitesse en course. Cela me rend confiant pour Diriyah. Mais ce n'est pas parce que nous y avons gagné les deux courses l'année dernière que nous serons automatiquement aussi forts cette fois-ci. Nous devons continuer à travailler dur et à nous améliorer, car les autres équipes vont aussi progresser. Nous ne devons pas nous relâcher. Le circuit de Diriyah est très particulier et s'améliore énormément au cours du week-end, ce qui fait que vous devez constamment adapter votre set-up".





Son patron , Florian Modlinger,est du même avis : "Notre performance au Mexique a été un énorme succès, qui a apporté une motivation supplémentaire à toute l'équipe. Mais le Mexique n'était que le début d'une longue saison. Nous devons continuer à travailler dur et à corriger nos faiblesses".

Mais l'équipe Andretti, qui roule avec des moteurs Porsche, arrive elle aussi à Diriyah avec confiance après un début de saison raté : Le champion du monde Jake Dennis a terminé deux fois deuxième derrière Wehrlein l'année dernière.

Le fait que la Formule E - le contrat pour les courses à Diriyah court sur dix ans, donc jusqu'en 2028/29 - entretienne des contacts étroits avec les Saoudiens remonte au fondateur de la série, Alejandro Agag. Celui-ci dispose d'un excellent réseau chez les Arabes, a fait appel à la compagnie aérienne nationale Saudia comme grand sponsor et a obtenu le fonds souverain PIF comme partenaire. McLaren a obtenu Neom, le projet de colonisation de l'Etat, comme sponsor titre. L'engagement des Saoudiens dans le sport automobile ne se limite donc pas à la Formule 1, comme le montre également le Rallye Dakar qui vient de s'achever. Et tout cela en plus du football, du golf....

Toutes les courses de la Formule E 2024 seront retransmisesen direct sur ServusTV . En Autriche, sur la chaîne linéaire ServusTV et sur la plateforme de streaming ServusTV On ; en Allemagne, la retransmission ServusTV est linéaire sur DF1 ainsi que numérique sur ServusTV On, df1.de ainsi que via speedweek.com et ServusTV Motorsport sur MagentaTV. Andreas Gröbl et Daniel Goggi commentent à tour de rôle. L'expert est Daniel Abt.