Quasi un classico

La sua vittoria nell'apertura della stagione in Messico sarà seguita da un'altra favola da 1001 notti per Wehrlein? La nostra anteprima dell'E-Prix di questo fine settimana in Arabia Saudita.

Quando la Formula E ha dato il via alla stagione 2018/19 con la sua prima in Arabia Saudita, ha fatto notizia a livello internazionale. Questo perché due mesi prima della gara di dicembre, il "caso Kashoggi", un omicidio (politico?) non ancora del tutto chiarito, ha avuto luogo a Istanbul ed è stato imputato alla leadership saudita. Ma intorno alla gara, sul circuito di 2,49 km di Diriyya, fuori Riyadh, i sauditi hanno cercato di apparire come padroni di casa tolleranti: Primi concerti rock, balli consentiti, donne e uomini mescolati, una zona di festa alla Formula E quasi come al solito - anche se rigorosamente senza alcol.

Diriyah è ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario e per la sesta volta si disputa una gara in notturna il venerdì/sabato (partenza alle 18.00 CET), con un doppio appuntamento per la quinta volta. Cinque piloti dell'attuale schieramento sono già saliti sul gradino più alto del podio: Antonio Félix da Costa (alla prima per Andretti-BMW), Sam Bird (per Envision e di nuovo per Jaguar), Nyck De Vries (Mercedes, due volte), Edoardo Mortara (Venturi) e - Pascal Wehrlein lo scorso anno con una doppietta.

Il favorito Wehrlein?

Non c'èdubbio: l'uomo di Sigmaringen, che ha recentemente vinto l'apertura della stagione in Messico, è probabilmente desideroso quanto il suo team Porsche di un'altra favola da Mille e una notte... Ed è per questo che dice: "Dopo la nostra vittoria in Messico, sono ancora più motivato, come tutta la squadra. È bello iniziare una stagione in questo modo perché dimostra che abbiamo fatto il nostro dovere. Eravamo molto più forti in qualifica e non abbiamo perso velocità nemmeno in gara. Questo mi dà fiducia per Diriyah. Ma il fatto che l'anno scorso abbiamo vinto entrambe le gare non significa che questa volta saremo automaticamente altrettanto forti. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e a migliorare, perché anche le altre squadre faranno progressi. Non dobbiamo assolutamente mollare. La pista di Diriyah è molto particolare e migliora molto nel corso del weekend, quindi bisogna adattare costantemente il proprio assetto".





Ilsuo capo Florian Modlinger èdello stesso parere : "La nostra prestazione in Messico è stata un grande successo, che dà a tutta la squadra un'ulteriore spinta di motivazione. Ma il Messico è stato solo l'inizio di una lunga stagione. Dobbiamo continuare a lavorare sodo e migliorare i nostri punti deboli".

Tuttavia, anche il team Andretti, motorizzato Porsche, si presenta a Diriyah con fiducia dopo un inizio di stagione poco brillante: L'anno scorso il campione del mondo Jake Dennis è arrivato due volte secondo dietro Wehrlein.

Il fatto che la Formula E - il cui contratto per le gare a Diriyah ha una durata di dieci anni, ovvero fino al 2028/29 - mantenga stretti contatti con i sauditi può essere ricondotto al fondatore della serie Alejandro Agag. Egli ha ottimi contatti con gli arabi, ha portato la compagnia aerea nazionale Saudia come sponsor principale e ha ottenuto il fondo sovrano PIF come partner. La McLaren ha ottenuto Neom, il progetto di insediamento statale, come sponsor principale. Il coinvolgimento dei sauditi negli sport motoristici non si limita quindi alla Formula 1, come dimostra la recente conclusione del Rally Dakar. E tutto questo insieme al calcio, al golf....

Tutte le gare della Formula E 2024 saranno trasmessein diretta su ServusTV . In Austria sul canale lineare ServusTV e sulla piattaforma di streaming ServusTV On; in Germania, la trasmissione ServusTV sarà trasmessa linearmente su DF1 e in digitale su ServusTV On, df1.de e tramite speedweek.com e ServusTV Motorsport su MagentaTV. Andreas Gröbl e Daniel Goggi sialterneranno nel commento. L'esperto è Daniel Abt.