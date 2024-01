Quase um clássico

Será que a sua vitória na abertura da época no México será seguida de outro conto de fadas das 1001 Noites para Wehrlein? A nossa antevisão do E-Prix deste fim de semana na Arábia Saudita.

Quando a Fórmula E deu início à temporada 2018/19 com a sua estreia na Arábia Saudita, fez manchetes internacionais. Isto porque, dois meses antes da corrida de dezembro, o "caso Kashoggi", um assassínio (político?) que ainda não foi totalmente esclarecido, ocorreu em Istambul e foi atribuído aos dirigentes sauditas. Mas à volta da corrida, no circuito de 2,49 km de Diriyya, nos arredores de Riade, os sauditas esforçaram-se por parecer anfitriões tolerantes: Primeiros concertos de rock, dança permitida, mulheres e homens misturados, uma zona de festa na Fórmula E quase como é habitual - embora estritamente sem álcool.

Diriyah tornou-se um ponto fixo no calendário e é agora o local da sexta corrida nocturna na sexta-feira/sábado (início às 18h00 CET), com uma dupla corrida pela quinta vez. Cinco pilotos da atual formação já subiram ao degrau mais alto do pódio: António Félix da Costa (na estreia pela Andretti-BMW), Sam Bird (pela Envision e novamente pela Jaguar), Nyck De Vries (Mercedes, duas vezes), Edoardo Mortara (Venturi) e - Pascal Wehrlein no ano passado com uma dobradinha.

O favorito Wehrlein?

Sem dúvida: o homem de Sigmaringen, que venceu recentemente a abertura da época no México, está provavelmente tão ansioso como a sua equipa Porsche por outro conto de fadas das Noites Árabes... E é por isso que ele diz: "Depois da nossa vitória no México, estou ainda mais motivado, tal como toda a equipa. É bom começar uma época assim porque mostra que fizemos o nosso trabalho de casa. Fomos muito mais fortes na qualificação e também não perdemos qualquer velocidade na corrida. Isso dá-me confiança para Diriyah. Mas o facto de termos vencido as duas corridas no ano passado não significa que sejamos automaticamente tão fortes desta vez. Temos de continuar a trabalhar arduamente e a melhorar, porque as outras equipas também vão progredir. Não podemos simplesmente abrandar. A pista de Diriyah é muito especial e melhora muito ao longo do fim de semana, pelo que temos de adaptar constantemente o nosso set-up."





O seu chefe Florian Modlinger tem umaopinião semelhante : "O nosso desempenho no México foi um enorme sucesso, o que dá a toda a equipa um impulso extra de motivação. Mas o México foi apenas o início de uma longa temporada. Temos de continuar a trabalhar arduamente e a melhorar os nossos pontos fracos."

No entanto, a equipa Andretti, movida a Porsche, também chega a Diriyah com confiança, depois de um início de época sem sucesso: O campeão do mundo Jake Dennis terminou em segundo lugar atrás de Wehrlein duas vezes no ano passado.

O facto de a Fórmula E - cujo contrato para as corridas em Diriyah tem uma duração de dez anos, ou seja, até 2028/29 - manter contactos estreitos com os sauditas deve-se ao fundador da série, Alejandro Agag. Ele tem excelentes ligações com os árabes, trouxe a companhia aérea nacional Saudia como patrocinador principal e ganhou o fundo soberano PIF como parceiro. A McLaren obteve o Neom, o projeto de colonização estatal, como patrocinador principal. O envolvimento dos sauditas nos desportos motorizados não se limita, portanto, à Fórmula 1, como o demonstra o recentemente concluído Rali Dakar. E tudo isto a par do futebol, do golfe....

Todas as corridas da Fórmula E 2024 serão transmitidas emdireto na ServusTV . Na Áustria, no canal linear ServusTV e na plataforma de streaming ServusTV On; na Alemanha, a transmissão da ServusTV será exibida linearmente na DF1 e digitalmente na ServusTV On, df1.de e via speedweek.com e ServusTV Motorsport na MagentaTV. Andreas Gröbl e Daniel Goggi vãocomentar à vez. O perito é Daniel Abt.