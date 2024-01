Cassidy y Jaguar: Top en el desierto

El neozelandés de 29 años demostró en el doblete de Diriyah que ha madurado hasta convertirse en uno de los favoritos. El antiguo piloto del DTM y recién llegado a Jaguar no sólo sustituyó a Pascal Wehrlein al frente de la clasificación del campeonato del mundo con su controlada primera victoria de la temporada, sino que también puso un signo de exclamación interno frente a su compatriota, compañero de equipo y actual favorito al campeonato del mundo Mitch Evans, que no pudo terminar más allá del quinto y décimo puesto en Arabia Saudí. El mediocre resultado en el segundo E-Prix de Diriyah se debió a una mala posición de salida (13º), después de que Evans perdiera la oportunidad de subir al podio el día anterior por intentar un adelantamiento demasiado arriesgado en la última vuelta.

Nick Cassidy salió de Diriyah con 19 puntos de ventaja sobre el anterior líder del campeonato, Wehrlein, que sólo pudo ser octavo y séptimo en el desierto. El campeón del mundo Jake Dennis celebró la primera victoria de la temporada para Andretti-Porsche en la primera carrera de Diriyah (con una ventaja récord de 13,3 segundos sobre Jean-Éric Vergne en el DS Penske), pero perdió el décimo puesto y un punto en la segunda carrera debido a una penalización de tiempo tras adelantar a Evans bajo amarilla. Dennis se encuentra ahora a 29 puntos de Cassidy, mientras que Evans está ya a 36 puntos de su compañero de equipo. Sin embargo, esto da a Jaguar una cómoda ventaja en la clasificación por equipos: 31 puntos sobre DS Penske y ya 40 sobre Porsche, donde Antonio Felix da Costa aún no ha firmado.

Con resultados entre los diez primeros en las tres carreras, el líder del equipo Maserati , Max Günther , lo hahecho bien hasta ahora, terminando séptimo y noveno en Arabia, lo que le sitúa sexto en la clasificación provisional. "Mi clasificación no fue según lo previsto. Después he podido remontar algunos puestos con una buena estrategia, por lo que quiero dar las gracias al equipo. Con todo, tres resultados entre los diez primeros no son un mal comienzo", resumió Günther. Su compañero de equipo y debutante Jehan Daruvala no pudo aprovechar su sorprendente quinto puesto en parrilla en la segunda carrera y se retiró antes de tiempo.

Jaguar domina

El piloto de Envision Robin Frijns subrayó el hecho de que el propulsor Jaguar también es la medida de todas las cosas este año con el segundo puesto en la segunda carrera, después de que él también saliera desde esta posición y liderara brevemente la carrera. El ganador de la pole, Oliver Rowland (Nissan), de nuevo en cabeza tras un largo periodo en seco, se abrió camino hasta la última posición del podio a pesar de la presión de Jake Hughes (McLaren). Sin embargo, una ligera tendencia al alza no fue suficiente para que Abt Cupra sumara sus primeros puntos: el 13º puesto de Nico Müller en la segunda carrera no fue suficiente.

"Esto es tremendo, como un sueño. Tenía un coche sensacional. Cada victoria es especial, pero este inicio de temporada es simplemente fantástico", dijo Cassidy, que se puso en cabeza en la quinta vuelta (de 36) en el tercer puesto de la calificación y tuvo suficiente ventaja para defender el liderato en sus desvíos por la zona de modo ataque. "Tuve dificultades para acostumbrarme a mi coche al principio de la temporada. Pero ahora está mejorando gradualmente. Nick (Cassidy) tiene un año de experiencia con el Jaguar Powertrain", explicó Frijns, que ocupó el puesto de Cassidy en Envision durante el invierno.

Wehrlein tuvo que admitir que fue "una carrera doble aleccionadora para nosotros". "Nos faltó ritmo en la calificación. Las posiciones aquí no eran las que pretendíamos. Las cosas fueron un poco mejor en la carrera y pudimos recuperar algunos puestos. Pero tenemos que aprovechar el parón más largo hasta la próxima carrera para trabajar duro en las mejoras". Da Costa lanzó un mensaje de perseverancia: "No soy de los que se rinden. Haré todo lo que pueda para salir rápido".

Tras la cancelación de Hyderabad (prevista para el 10 de febrero, informamos), la Fórmula E no disputará la cuarta ronda en Sao Paulo hasta dentro de siete semanas, el 16 de marzo.