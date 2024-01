Cassidy et Jaguar : au top dans le désert

Deux fois troisième, puis une victoire et deux fois le point supplémentaire pour le meilleur tour en course : Nick Cassidy est le nouveau dominateur du championnat du monde de Formule E. Il a remporté la première place.

Le Néo-Zélandais de 29 ans a prouvé dans le double de Diriyah qu'il était devenu l'un des favoris. L'ancien pilote de DTM et nouveau venu chez Jaguar a non seulement remplacé Pascal Wehrlein en tête du championnat du monde grâce à sa première victoire contrôlée de la saison, mais il a également mis un point d'exclamation en interne face à son compatriote, coéquipier et véritable favori du championnat Mitch Evans, qui n'a pas fait mieux que la cinquième et la dixième place en Arabie Saoudite. Le résultat médiocre du deuxième E-Prix de Diriyah était dû à une mauvaise position de départ (13e), Evans ayant laissé échapper une place sur le podium la veille dans le dernier tour en tentant un dépassement trop risqué.

Nick Cassidy aquitté Diriyah avec 19 points d'avance sur Wehrlein, jusqu'ici leader du championnat du monde, qui n'a pu se classer que huitième et septième dans le désert. Le champion du monde Jake Dennis a certes fêté pour Andretti-Porsche sa première victoire de la saison dans la première course de Diriyah (avec une avance record de 13,3 secondes sur Jean-Éric Vergne dans la DS Penske), mais il a perdu la dixième place et un point dans la deuxième en raison d'une pénalité de temps après avoir dépassé Evans sous jaune. Dennis a maintenant 29 points de retard sur Cassidy, Evans en a déjà 36 sur son coéquipier. Mais cela signifie pour Jaguar une avance confortable au classement par équipes - 31 points sur DS Penske et déjà 40 sur Porsche, où Antonio Felix da Costa n'a toujours pas inscrit son nom.

Le leader de l'équipe Maserati, Max Günther , s'en sortbien jusqu'à présentavec des résultats dans le top 10 dans les trois courses, il a terminé septième et neuvième en Arabie, ce qui lui donne la sixième place au classement intermédiaire. "Ma qualification ne s'est pas déroulée comme prévu. J'ai ensuite pu rattraper quelques places grâce à une bonne stratégie, et j'en remercie l'équipe. Dans l'ensemble, trois résultats dans le top 10 ne sont pas un mauvais départ", résume Günther. Son coéquipier et rookie Jehan Daruvala n'a pas pu profiter de sa surprenante cinquième place sur la grille de départ de la deuxième course et a été éliminé prématurément.

Jaguar domine

Robin Frijns, le pilote d'Envision, a souligné que le groupe motopropulseur Jaguar était cette année encore la référence en se classant deuxième dans la deuxième course, après être également parti de cette position et avoir brièvement mené la course. Le poleman Oliver Rowland (Nissan), de retour sur le devant de la scène après une longue période de disette, s'est battu pour la dernière place du podium malgré la pression de Jake Hughes (McLaren). Une légère tendance à la hausse n'a cependant pas suffi à l'Abt Cupra pour marquer ses premiers points - la 13e place de Nico Müller dans la deuxième course n'était pas suffisante.

"C'est énorme, comme un rêve. J'avais une voiture sensationnelle. Chaque victoire est spéciale, mais ce début de saison fait tout simplement rêver", a déclaré Cassidy, qui a pris la tête au cinquième tour (sur 36) en tant que troisième des qualifications et qui, lors de ses détours par la zone Attack Mode, avait suffisamment d'avance pour défendre sa position de leader. "J'ai eu du mal à m'habituer à ma voiture en début de saison. Mais maintenant, les choses s'améliorent progressivement. Nick (Cassidy) a une année d'expérience d'avance avec le Powertrain de Jaguar", a expliqué Frijns, qui a pris la place de Cassidy chez Envision cet hiver.

Wehrlein a dû admettre que c'était "une double course décevante pour nous". "Nous n'avions pas le rythme en qualifications. Les places obtenues ici n'étaient pas notre objectif. En course, cela s'est un peu mieux passé, nous avons pu gagner quelques places. Mais nous devons profiter de la longue pause jusqu'à la prochaine course pour travailler dur sur des améliorations". Da Costa a lancé des mots d'ordre de persévérance : "Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne. Je vais tout donner pour m'en sortir rapidement".

Après l'annulation de Hyderabad (qui était prévue pour le 10 février, nous en avons parlé), la Formule E ne disputera la quatrième course que dans sept semaines, le 16 mars, à Sao Paulo.