Cassidy e Jaguar: top nel deserto

Due volte terzo, poi una vittoria e due volte il punto aggiuntivo per il giro più veloce in gara: Nick Cassidy è il nuovo dominatore del Campionato del Mondo di Formula E.

Il 29enne neozelandese ha dimostrato nella doppietta di Diriyah di essere maturato come uno dei favoriti. L'ex pilota del DTM e nuovo arrivato in Jaguar non solo ha sostituito Pascal Wehrlein in cima alla classifica del campionato mondiale con la sua prima vittoria controllata della stagione, ma ha anche messo un punto esclamativo interno contro il suo connazionale, compagno di squadra e attuale favorito del campionato mondiale Mitch Evans, che non è riuscito ad andare oltre il quinto e il decimo posto in Arabia Saudita. Il mediocre risultato nel secondo E-Prix di Diriyah è stato dovuto a una cattiva posizione di partenza (13°), dopo che Evans aveva mancato il podio il giorno prima tentando un sorpasso troppo azzardato all'ultimo giro.

Nick Cassidy halasciato Diriyah con 19 punti di vantaggio sul precedente leader del campionato Wehrlein, che nel deserto è riuscito a piazzarsi solo ottavo e settimo. Il campione del mondo Jake Dennis ha festeggiato la prima vittoria della stagione per l'Andretti-Porsche nella prima gara di Diriyah (con un vantaggio record di 13,3 secondi su Jean-Éric Vergne con la DS Penske), ma ha perso il decimo posto e un punto nella seconda gara a causa di una penalità di tempo dopo aver superato Evans in regime di giallo. Dennis è ora a 29 punti da Cassidy, mentre Evans è già a 36 punti dal suo compagno di squadra. Tuttavia, questo dà alla Jaguar un comodo vantaggio nella classifica a squadre - 31 punti su DS Penske e già 40 su Porsche, dove Antonio Felix da Costa non ha ancora firmato.

Con risultati da top ten in tutte e tre le gare, il leader del team Maserati Max Günther ha fatto bene finora, concludendo settimo e nono in Arabia, il che lo pone al sesto posto nella classifica provvisoria. "Le mie qualifiche non sono andate secondo i piani. Poi sono riuscito a recuperare qualche posizione con una buona strategia, per la quale ringrazio la squadra. Tutto sommato, tre risultati nella top ten non sono un cattivo inizio", ha riassunto Günther. Il compagno di squadra e debuttante Jehan Daruvala non è riuscito a capitalizzare il sorprendente quinto posto in griglia nella seconda gara e si è ritirato anzitempo.

Jaguar dominante

Il pilota di Envision Robin Frijns ha sottolineato il fatto che la guida della Jaguar è anche la misura di tutto quest'anno con il secondo posto nella seconda gara, dopo che era partito da questa posizione e aveva brevemente condotto la gara. Il pole-sitter Oliver Rowland (Nissan), tornato in testa dopo un lungo periodo di siccità, ha lottato per raggiungere il podio finale nonostante la pressione di Jake Hughes (McLaren). Tuttavia, una leggera tendenza al rialzo non è stata sufficiente per l'Abt Cupra per ottenere i suoi primi punti - il 13° posto di Nico Müller nella seconda gara non è stato sufficiente.

"È incredibile, come un sogno. Avevo una macchina sensazionale. Ogni vittoria è speciale, ma questo inizio di stagione è semplicemente fantastico", ha detto Cassidy, che ha preso il comando al quinto giro (su 36) in terza posizione nelle qualifiche e ha avuto un vantaggio sufficiente per difendere la testa della corsa nelle sue deviazioni attraverso la zona di attacco. "All'inizio della stagione ho avuto difficoltà ad abituarmi alla mia auto. Ma ora sta gradualmente migliorando. Nick (Cassidy) ha un anno di esperienza con il Powertrain Jaguar", ha spiegato Frijns, che ha preso il posto di Cassidy alla Envision in inverno.

Wehrlein ha dovuto ammettere che è stata "una doppia gara deprimente per noi". "Ci è mancato il ritmo in qualifica. Le posizioni qui non erano quelle a cui puntavamo. In gara le cose sono andate un po' meglio e siamo riusciti a recuperare qualche posizione. Ma dobbiamo sfruttare la pausa più lunga fino alla prossima gara per lavorare sodo sui miglioramenti". Da Costa ha lanciato un messaggio di perseveranza: "Non sono uno che si arrende. Farò tutto il possibile per uscirne rapidamente".

In seguito alla cancellazione di Hyderabad (prevista per il 10 febbraio, come abbiamo riportato), la Formula E non disputerà il quarto round a San Paolo prima di sette settimane, il 16 marzo.