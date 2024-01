Cassidy e Jaguar: o topo no deserto

Duas vezes terceiro, depois uma vitória e duas vezes o ponto adicional para a volta mais rápida da corrida: Nick Cassidy é o novo dominador do Campeonato do Mundo de Fórmula E.

O neozelandês de 29 anos provou na dobradinha de Diriyah que amadureceu e se tornou um dos favoritos. O antigo piloto do DTM e recém-chegado à Jaguar não só substituiu Pascal Wehrlein no topo da classificação do campeonato do mundo com a sua primeira vitória controlada da época, como também estabeleceu um ponto de exclamação interno contra o seu compatriota, companheiro de equipa e atual favorito do campeonato do mundo ,Mitch Evans, que não conseguiu terminar além do quinto e décimo lugares na Arábia Saudita. O resultado medíocre no segundo E-Prix em Diriyah deveu-se a uma má posição de partida (13º), depois de Evans ter perdido um lugar no pódio no dia anterior ao tentar uma ultrapassagem demasiado arriscada na última volta.

Nick Cassidy saiu de Diriyah com 19 pontos de vantagem sobre o anterior líder do campeonato, Wehrlein, que apenas conseguiu terminar em oitavo e sétimo no deserto. O campeão do mundo Jake Dennis festejou a primeira vitória da época para a Andretti-Porsche na primeira corrida de Diriyah (com uma vantagem recorde de 13,3 segundos sobre Jean-Éric Vergne na DS Penske), mas perdeu o décimo lugar e um ponto na segunda corrida devido a uma penalização de tempo depois de ultrapassar Evans sob amarela. Dennis está agora a 29 pontos de Cassidy, enquanto Evans já está a 36 pontos do seu companheiro de equipa. No entanto, isto dá à Jaguar uma vantagem confortável na classificação das equipas - 31 pontos sobre a DS Penske e já 40 sobre a Porsche, onde António Félix da Costa ainda não assinou contrato.

Com resultados entre os dez primeiros nas três corridas, o líder da equipa Maserati, Max Günther ,tem tido um bom desempenho até agora, terminando em sétimo e nono na Arábia, o que o coloca em sexto lugar na classificação provisória. "A minha qualificação não correu de acordo com o planeado. Consegui recuperar alguns lugares com uma boa estratégia, pelo que gostaria de agradecer à equipa. Em suma, três resultados entre os dez primeiros não são um mau começo", resumiu Günther. O companheiro de equipa e estreante Jehan Daruvala não conseguiu capitalizar o seu surpreendente quinto lugar na grelha de partida para a segunda corrida e retirou-se mais cedo.

Jaguar dominante

O piloto da Envision, Robin Frijns, sublinhou o facto de a unidade Jaguar ser também a medida de todas as coisas este ano com o segundo lugar na segunda corrida, depois de também ter arrancado desta posição e de ter liderado a corrida por breves instantes. O pole-sitter Oliver Rowland (Nissan), de volta à frente depois de um longo período de seca, lutou para chegar à última posição do pódio, apesar da pressão de Jake Hughes (McLaren). No entanto, uma ligeira tendência ascendente não foi suficiente para a Abt Cupra marcar os seus primeiros pontos - o 13º lugar de Nico Müller na segunda corrida não foi suficiente.

"Isto é tremendo, é como um sonho. Eu tinha um carro sensacional. Todas as vitórias são especiais, mas este início de época é simplesmente fantástico", disse Cassidy, que assumiu a liderança na quinta volta (de 36) em terceiro lugar na qualificação e tinha vantagem suficiente para defender a liderança nos seus desvios através da zona de modo de ataque. "Tive dificuldades em habituar-me ao meu carro no início da época. Mas agora está a melhorar gradualmente. O Nick (Cassidy) tem um ano de experiência com o Jaguar Powertrain", explicou Frijns, que substituiu Cassidy na Envision durante o inverno.

Wehrlein teve de admitir que foi "uma corrida dupla muito triste para nós". "Faltou-nos ritmo na qualificação. As posições aqui não eram as que pretendíamos. As coisas correram um pouco melhor na corrida e conseguimos recuperar alguns lugares. Mas temos de aproveitar a pausa mais longa até à próxima corrida para trabalhar arduamente nas melhorias." Da Costa deixou uma mensagem de perseverança: "Não sou de desistir. Vou fazer tudo o que puder para sair rapidamente desta situação."

Na sequência do cancelamento de Hyderabad (agendada para 10 de fevereiro, como noticiámos), a Fórmula E só disputará a quarta ronda em São Paulo daqui a sete semanas, a 16 de março.