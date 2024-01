"L'homme aux deux vies" : Gerold Pankl fête ses 85 ans

Avec Gerold Pankl, c'est l'un des pilotes de Formule V les plus féroces des années 60 qui fêtera son 85e anniversaire le 13 janvier. Il vit au Paraguay, où il possède une ferme bovine d'environ 7 000 hectares et plus de 5 000 têtes de bétail.

La carrière de Pankl en tant que pilote de course a été courte et violente. Surtout en ce qui concerne les accidents épouvantables de l'Autrichien durant les jours les plus fous des débuts de la Formule V entre 1966 et 1968. Toutes les voitures de course que ce solide gaillard originaire de Styrie a pu mettre sous ses fesses, il les a conduites à la limite et au-delà de la limite.

Qu'il s'agisse d'une Austro VW ou d'une McNamara F3, d'une BMW-Alpina 2002 ou d'une Porsche Carrera 6 - partout où Pankl était assis, soit il gagnait, soit il y avait des dégâts.

Au cours de la période extrêmement mouvementée de sa présence sur les pistes, qui n'a duré que six ans, les accidents ont été si nombreux que même ses amis et compagnons d'équipe de Formule V les plus endurcis, comme Niki Lauda ou Helmut Marko, ont commencé à se poser des questions. En peu de temps, Pankl est sorti du cockpit de sa VW à Spa et au Nürburgring "à hauteur d'arbre, comme une grenade". Les ceintures de sécurité n'existaient pas encore à l'époque. Il a survécu aux deux méga-crashs avec une fracture de la colonne vertébrale, des muscles sectionnés, des fractures compliquées des jambes et des contusions sur tout le corps.

C'est surtout le terrible crash de Brands Hatch qui l'a fortement marqué, la moitié de son visage a été détruite et a dû être reconstruite au cours de nombreuses opérations grâce à l'art de la chirurgie plastique. Il a ensuite perdu le goût de la course. C'est ainsi qu'en 1972, après six ans, il s'est retiré, frustré, sans avoir obtenu le moindre titre de champion. "Comment aurais-je pu", a déclaré Pankl à l'époque, "quand il s'agissait de la saucisse, j'étais toujours à l'hôpital".

Mais il reste aussi de bons souvenirs. Par exemple la victoire en Formule V-CE à Thruxton ou les deux victoires au classement général en BMW-Alpina aux 24 heures du Ring. Il y a gagné en 1971 avec le prince Ferfried de Hohenzollern dans une BMW Alpina 2002 et encore une fois en 1972 avec Helmut Kelleners dans une Alpina 2800 CS. Avec la retraite de Pankl, le sport automobile a perdu un personnage vraiment brillant.

Il a maintenant 85 ans, lui dont on disait autrefois avec respect qu'il ne craignait ni la mort ni le diable et qu'il devait être doté de deux vies. Au fil des années, il est devenu plus calme et plus réfléchi, a joué au tennis avec passion et a renoncé à fumer excessivement ("80 par jour à 15 minutes d'intervalle"). Il n'en a pas moins conservé son sarcasme, ses coups de gueule et son art de la formule.

Avant de partir pour le Paraguay, Pankl avait créé une ferme d'élevage de jeunes porcelets en Hongrie. Environ 80.000 animaux voyaient le jour chaque année, encadrés par plus de 1.000 collaborateurs. L'entreprise était florissante. Son vieux copain, compatriote et ex-cascadeur Erich Glavitza (81 ans) de la clique autrichienne de Formule V a rendu visite à Gerold en octobre dernier dans sa ferme située dans les environs de la capitale du Paraguay, Asunción. "Gerold est toujours ce vieux grincheux. Mais c'est un miracle qu'il soit encore en vie après tous ces accidents horribles et leurs conséquences et restrictions qui perdurent encore aujourd'hui".

Mais l'homme aux deux vies (Glavitza : "en fait, il devrait en avoir sept") ne se laisse pas abattre, il continue à s'occuper quotidiennement de sa ferme malgré une mobilité réduite et d'autres handicaps. D'ailleurs, Gerold a menacé à plusieurs reprises de se retirer dans sa maison de retraite "pour me reposer enfin vraiment". Il l'aurait bien mérité, mais personne ne le croit ....

Conclusion personnelle de l'auteur : "Joyeux anniversaire, cher Gerold, reste courageux et optimiste. Et n'oublie pas que nous avons tous passé de bons moments dans la Formule V. Malheureusement, tu nous as trop souvent effrayés avec tes envols effrayants et tu nous as fait craindre pour ta vie. C'est d'autant plus beau que tu es toujours là. Prends au moins soin de toi maintenant, du mieux que tu peux.