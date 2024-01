"L'uomo dalle due vite": Gerold Pankl compie 85 anni

La carriera agonistica di Pankl fu breve e intensa. Particolarmente violenta in termini di incidenti da far accapponare la pelle all'austriaco nei giorni più selvaggi della prima era della Formula Vee, tra il 1966 e il 1968. Ogni auto da corsa che il corpulento ragazzo della Stiria metteva sotto il sedere, la guidava al limite e oltre.

Che si trattasse di Austro VW o di McNamara F 3, di BMW-Alpina 2002 o di Porsche Carrera 6, ovunque Pankl si trovasse, vinceva o si metteva nei guai.

Nel periodo estremamente movimentato dei suoi soli sei anni in pista, gli incidenti sono stati così tanti che persino compagni incalliti e compagni di squadra di Formula Vee come Niki Lauda e Helmut Marko hanno avuto dei ripensamenti. In breve tempo, Pankl volò fuori dall'abitacolo della sua VW a Spa e al Nürburgring "come una granata ad altezza d'albero". All'epoca non esistevano le cinture di sicurezza. Sopravvisse a entrambi i mega-incidenti con la spina dorsale fratturata, i muscoli recisi, complicate fratture alle gambe e contusioni su tutto il corpo.

Il terribile incidente di Brands Hatch, in particolare, lo lasciò gravemente segnato, metà del suo viso fu distrutto e dovette essere ricostruito con l'arte della chirurgia plastica in molte operazioni. In seguito, perse il divertimento delle corse. Si ritirò quindi nel 1972 dopo sei anni, frustrato, senza aver ottenuto un titolo di campione. "Come potevo", disse Pankl all'epoca, "quando si trattava di salsicce, ero sempre in ospedale".

Ma ci sono stati anche bei ricordi. Per esempio, la vittoria nel Campionato europeo di Formula Vee a Thruxton o le due vittorie assolute con la BMW-Alpina alla 24 Ore del Ring. Vi vinse nel 1971 con il principe Ferfried von Hohenzollern su una BMW Alpina 2002 e di nuovo nel 1972 insieme a Helmut Kelleners su un'Alpina 2800 CS. Con il ritiro di Pankl, il motorsport ha perso una figura davvero straordinaria.

L'uomo di cui una volta si diceva con rispetto che non temeva né la morte né il diavolo e che doveva essere dotato di due vite, oggi ha 85 anni. Nel corso degli anni è diventato più calmo e riflessivo, ha giocato a tennis con passione e ha rinunciato al fumo eccessivo ("80 al giorno ogni 15 minuti"). Ciò che rimane ancora oggi è il suo sarcasmo, i suoi brontolii e il suo modo rozzo di usare le parole.

Prima di trasferirsi in Paraguay, Pankl aveva creato un allevamento di maialini in Ungheria. Ogni anno nascevano circa 80.000 animali, accuditi da oltre 1.000 dipendenti. L'attività andava a gonfie vele. Il suo vecchio amico, connazionale ed ex stuntman Erich Glavitza (81 anni), del gruppo austriaco di Formula Vee, ha fatto visita a Gerold nella sua fattoria alla periferia della capitale paraguaiana Asunción nell'ottobre dello scorso anno. "Gerold è ancora il vecchio brontolone. Ma è un miracolo che sia ancora vivo dopo tutti questi terribili incidenti e le loro conseguenze e limitazioni, che continuano ancora oggi".

Ma l'uomo con due vite (Glavitza: "in realtà dovrebbe averne sette") si rifiuta di arrendersi e continua a occuparsi della sua fattoria ogni giorno, nonostante la sua mobilità limitata e altre disabilità. Tra l'altro, Gerold ha più volte minacciato di andare in pensione "per potermi finalmente riposare come si deve". Sicuramente se lo merita, ma nessuno gli crede ....

Conclusione personale dell'autore: Buon compleanno, caro Gerold, resta coraggioso e ottimista. E ricorda: tutti noi ci siamo divertiti un mondo in Formula Vee a quei tempi. Purtroppo, ci hai spaventato troppo spesso con i tuoi spaventosi decolli e ci hai fatto temere per la tua vita. Tanto meglio che tu sia ancora in giro. Almeno adesso prenditi cura di te stesso, come meglio puoi.