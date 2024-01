"Homem com duas vidas": Gerold Pankl faz 85 anos

Gerold Pankl, um dos mais loucos pilotos de Fórmula Vee dos anos 60, celebra o seu 85º aniversário a 13 de janeiro. Vive no Paraguai, onde possui uma exploração pecuária com cerca de 7.000 hectares de terra e mais de 5.000 cabeças de gado.

A carreira de Pankl nas corridas foi curta e intensa. Especialmente violenta em termos dos acidentes arrepiantes do austríaco nos dias mais selvagens do início da era da Fórmula Vee, entre 1966 e 1968. Todos os carros de corrida que o corpulento rapaz da Estíria tinha debaixo do seu traseiro, ele conduzia até acima do limite.

Quer fossem carros de corrida Austro VW ou McNamara F 3, quer fossem BMW-Alpina 2002 ou Porsche Carrera 6 - onde quer que Pankl estivesse, ou ganhava ou se metia em sarilhos.

No período extremamente agitado dos seus apenas seis anos nas pistas, houve tantos acidentes que até mesmo companheiros de equipa da Fórmula Vee, como Niki Lauda e Helmut Marko, tiveram dúvidas. Num curto espaço de tempo, Pankl voou para fora do cockpit do seu VW racer em Spa e em Nürburgring "como uma granada à altura de uma árvore". Nessa altura, não existiam cintos de segurança. Sobreviveu a ambos os mega-acidentes com a coluna vertebral fracturada, músculos cortados, fracturas complicadas nas pernas e hematomas por todo o corpo.

O terrível acidente de Brands Hatch, em particular, deixou-o com muitas cicatrizes, metade da sua cara ficou destruída e teve de ser reconstruída com recurso à arte da cirurgia plástica em muitas operações. Depois disso, perdeu o prazer de correr. Assim, retirou-se em 1972 após seis anos, frustrado, sem ter conseguido um título de campeão. "Como é que eu podia", disse Pankl na altura, "quando se tratava de salsichas, estava sempre no hospital".

Mas também há boas recordações. Por exemplo, a vitória no Campeonato da Europa de Fórmula Vee em Thruxton ou as duas vitórias globais com o BMW-Alpina nas 24 Horas do Ringue. Venceu em 1971 com o Príncipe Ferfried von Hohenzollern num BMW Alpina 2002 e novamente em 1972 com Helmut Kelleners num Alpina 2800 CS. Com a reforma de Pankl, o desporto automóvel perdeu uma figura verdadeiramente deslumbrante.

O homem de quem se dizia respeitosamente que não temia nem a morte nem o diabo e que devia ser dotado de duas vidas tem agora 85 anos. Com o passar dos anos, tornou-se mais calmo e ponderado, jogou ténis apaixonadamente e deixou de fumar em excesso ("80 por dia de 15 em 15 minutos"). O que permanece até hoje é o seu sarcasmo, a sua rabugice e o seu jeito rude com as palavras.

Antes de se mudar para o Paraguai, Pankl montou uma fazenda de criação de leitões na Hungria. Nasciam cerca de 80.000 animais por ano, cuidados por mais de 1.000 funcionários. O negócio estava a correr muito bem. O seu velho companheiro, o compatriota e antigo duplo Erich Glavitza (81 anos), da Fórmula Vee austríaca, visitou Gerold na sua quinta, nos arredores de Assunção, capital do Paraguai, em outubro do ano passado. "Gerold ainda é o velho rabugento. Mas é um milagre que ele ainda esteja vivo depois de todos esses acidentes horríveis e suas consequências e limitações, que continuam até hoje."

Mas o homem com duas vidas (Glavitza: "na verdade, devia ter sete vidas") recusa-se a desistir e continua a cuidar da sua quinta todos os dias, apesar da sua mobilidade limitada e de outras deficiências. Aliás, Gerold já ameaçou várias vezes reformar-se "para poder finalmente ter um bom descanso". Ele merece-o, mas ninguém acredita nele ....

Parágrafo final pessoal do autor: Feliz aniversário, querido Gerold, mantém-te corajoso e otimista. E lembra-te - todos nós nos divertimos muito na Fórmula Vee naquela altura. Infelizmente, assustaste-nos demasiadas vezes com as tuas descolagens assustadoras e fizeste-nos temer pela tua vida. Ainda bem que ainda estás por cá. Pelo menos, cuida de ti agora, o melhor que puderes.