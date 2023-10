Thomas Schiffner: "¿Y los árbitros?"

Thomas Schiffner, presidente del MSC Neuenhasslau, está decepcionado. Decepcionado por la falta de solidaridad de los árbitros deportivos de pista y de las asociaciones con un club tan pequeño y supuestamente insignificante como el MSCN de Hasselroth, en el distrito Main-Kinzig de Hesse. SPEEDWEEK.com habló con Schiffner.

Thomas, tu carrera en el Kinzigtalring "E-DRENALIN" del 1 de octubre volvió a ser todo un éxito. Pero seguías insatisfecho, ¿por qué?

Sí, ya sabes, nuestra carrera, que ahora hemos celebrado por sexta vez desde 2018, a pesar de Corona en el medio, hemos vuelto a tener éxito. Pero casi tuvimos que cancelar el evento.

Pero debido al clima, no pudo ser. ¿Qué ocurrió exactamente?

Nos faltó un árbitro hasta dos días antes de la carrera. En mi opinión, el sistema en el deporte de pista no funciona como debería. Esto es especialmente cierto en los eventos más pequeños. En amplios círculos del deporte de pista, no hay interés a nivel oficial.

Tiene que explicarlo con más detalle.

Nosotros, en el MSC Neuenhasslau, organizamos carreras sobre hierba de deporte de club, es decir, no abiertas a Europa o internacionales con homologación de la DMSB, porque eso no es asequible. El deporte de club se aprueba a través de la asociación, en nuestro caso la DMV. En 2020 y 2021, el MSC Neuenhasslau fue el único club de toda Alemania que celebró carreras en el periodo Corona, y lo hizo en las condiciones más estrictas y con un límite de menos de 800 espectadores. Conseguimos hacer todo eso sin que pasara nada.

¿Se las arreglaron económicamente?

Bueno, teníamos cifras de espectadores con las que otros organizadores ni siquiera abrirían sus libros. Pero lo asumimos, buscamos patrocinadores y pudimos cubrir los costes de todas las carreras. La sexta carrera de este año fue el 1 de octubre.

¿Qué pasaba ahora con los oficiales necesarios?

Siempre empezamos a preparar nuestras carreras al menos medio año antes. Por lo tanto, buscamos un director de carrera y un árbitro desde el principio. Thomas Gallus, de Berghaupten, nos había prometido ser el director de carrera desde el principio, pues ya había trabajado para nosotros en el pasado a nuestra entera satisfacción. Pero, por desgracia, falleció repentina e inesperadamente el 16 de junio. Buscamos un sustituto y nos pusimos en contacto con media docena de personas con licencia de director de carrera que se pusieron en duda.

¿Y nadie aceptó?

No, ésa fue la primera frustración de la preparación. Hubo un montón de excusas por parte de los consultados, independientemente de que fueran hombres o mujeres. Decían "tendré que pensármelo" o "ya veremos". O se referían al DM de Herxheim, que no nos coincidía en absoluto porque la cita era sólo dos días más tarde. Además, algunos nos han dado largas, y con otras señoras y señores no hemos recibido respuesta a nuestras consultas hasta hoy o sólo semanas después. No parece que aquí todo el mundo tenga la cortesía normal de responder a las consultas.

Pero no se puede hacer sin un director de carrera y sin un árbitro, sean hombres o mujeres. ¿Cómo se las arregló?

No fue fácil. En agosto, por fin encontré un director de carrera que aceptó ayudarme. Pero lo canceló unas cuatro semanas antes de nuestra carrera, argumentando que probablemente tenía que trabajar ese fin de semana. Entonces la búsqueda empezó de nuevo. Finalmente, pude encontrar un director de carrera incluso de los alrededores.

Así que la búsqueda del director de carrera se completó con éxito. ¿Y la cuestión del árbitro?

El árbitro nos lo había prometido mucho antes, pero lo canceló cinco días antes de la carrera. Dijo que no podía venir por enfermedad. Entonces empezó la odisea. Imagínate, cinco días antes de la carrera tienes que ocuparte de todo. La pista, la carpa, los jinetes, montar las vallas, los carritos de los servicios, y, y, y. Durante este tiempo, me puse en contacto, o más bien llamé, a 17 árbitros que estaban en entredicho, por toda Alemania, desde Teterow hasta la Baja Baviera. Todas estas 17 personas -que yo sepa, no hay más que éstas- acabaron cancelando, y por los motivos más variados.

¿Cuáles fueron los motivos de las cancelaciones?

Bueno, algunas eran comprensibles, como una misión en Abensberg el mismo fin de semana. Luego hubo dos cancelaciones a causa de una carrera Simson, que es un evento en Langnau, en el lago Constanza, que no ha sido aprobado por ninguna asociación. Tenían un acto allí y, por lo tanto, no podían venir a vernos. Otra razón comprensible para la cancelación fue que querían ir a Torun para el GP de velocidad o que hubo una muerte en las cercanías, todas comprensibles.

¿Qué motivos de cancelación no eran tan válidos?

Pues, por ejemplo, una invitación a una boda o a un cumpleaños, o que querías salir con tu novia ese fin de semana y no podías venir. Creo que con la adquisición de una licencia de árbitro, también contraes ciertas obligaciones en las que las citas privadas tendrían que pasar a un segundo plano.

¿No tienen ustedes, como MSC Neuenhasslau, un grupo de presión?

Me pregunto por la solidaridad en el deporte de pista y entre los atletas de pista. Entre los clubes de pista, probablemente seamos los más pequeños de Alemania en lo que se refiere a carreras en pista o sobre hierba, con un equipo pequeño, pocos espectadores, con campos de corredores pequeños pero buenos. No pude evitar pensar que de las 17 solicitudes, estoy seguro de que la mitad habrían sido aceptadas si se hubiera tratado de los Campeonatos de Alemania en Herxheim, por ejemplo. Por lo visto, nadie está dispuesto a ayudar a un club si sólo se trata de la llamada carrera de campo, bosque y pradera, donde sólo hay unos pocos espectadores y no grandes campos de corredores.

Pero, por suerte, aún así encontraste un árbitro.

Sí, a través de una relación personal pude conseguir a alguien que arbitrara sin que nos costara cientos o miles de euros si hubiera venido de lejos. Eso fue dos días antes de nuestra carrera. Si no hubiera venido, habríamos tenido que cancelar el evento, y no por el tiempo. Eso habría sido único en Alemania, una cancelación porque no podíamos conseguir un árbitro.

¿Su conclusión al final?

En este punto, apelo a la solidaridad de los afectados y también de las asociaciones. ¿Qué hacen las federaciones o cómo ejercen su influencia al respecto? En cualquier caso, nuestro evento pendía de un hilo, pero al final todo salió bien y tuvimos unos 800 visitantes en el circuito y gestionamos la carrera sin sufrir pérdidas económicas.