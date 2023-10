Thomas Schiffner : "Qu'en est-il des arbitres ?"

Le petit MSC Neuenhasslau a organisé sa sixième course sur piste en herbe début octobre. Cette fois, la course sur le Kinzigtalring a failli être annulée. Ce n'est que deux jours avant qu'un arbitre a été trouvé.

Thomas Schiffner, président du MSC Neuenhasslau, est déçu. Déçu par le manque de solidarité des arbitres de sport sur piste et des fédérations avec un club aussi petit et prétendument insignifiant que le MSCN de Hasselroth dans le district de Main-Kinzig en Hesse. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Schiffner.

Thomas, votre course sur le circuit "E-DRENALIN" de Kinzigtalring le 1er octobre s'est à nouveau déroulée avec succès. Mais tu n'es toujours pas satisfait, pourquoi ?

Oui, tu sais, notre course, que nous avons organisée pour la sixième fois depuis 2018, malgré la Corona entre-temps, s'est à nouveau déroulée avec succès. Mais nous avons failli devoir annuler l'événement.

En raison des conditions météorologiques, cela n'aurait toutefois pas pu être le cas. Que s'est-il passé exactement ?

Il nous manquait un arbitre jusqu'à deux jours avant la course. À mon avis, le système dans le sport sur piste ne fonctionne pas comme il le devrait. Cela concerne surtout les petites manifestations. Dans de larges cercles du sport sur piste, il n'y a aucun intérêt au niveau des fonctionnaires.

Il faut que tu expliques cela plus précisément.

Au MSC Neuenhasslau, nous organisons des courses sur piste en herbe Clubsport, c'est-à-dire des courses qui ne sont pas ouvertes à l'Europe ou internationales avec l'autorisation du DMSB, car cela n'est pas abordable. Le sport de club est autorisé par la fédération, dans notre cas le DMV. En 2020 et 2021, le MSC Neuenhasslau était le seul club de toute l'Allemagne à organiser des courses à l'époque de la Corona, et ce dans des conditions très strictes et avec une limitation à moins de 800 spectateurs. Nous avons réussi à faire tout cela sans que rien ne se passe.

Vous vous en êtes sortis financièrement ?

Eh bien, nous avons eu des chiffres de spectateurs avec lesquels d'autres organisateurs n'ouvriraient même pas leur livre. Mais nous nous en sommes accommodés, nous avons cherché des sponsors et nous avons pu organiser toutes les courses en couvrant nos frais. Cette année, la sixième course a eu lieu le 1er octobre.

Que s'est-il passé maintenant avec les fonctionnaires nécessaires ?

Nous commençons toujours à préparer nos courses au moins six mois plus tôt. Nous nous sommes donc efforcés de trouver un directeur de course et un arbitre suffisamment tôt. Thomas Gallus de Berghaupten nous avait donné son accord de bonne heure pour le poste de directeur de course, car il avait déjà travaillé chez nous auparavant à notre entière satisfaction. Mais malheureusement, il est décédé soudainement et de manière inattendue le 16 juin. Nous avons cherché un remplaçant et avons contacté une demi-douzaine de personnes titulaires d'une licence de chef de course qui entraient en ligne de compte.

Et personne n'a accepté ?

Non, c'était la première frustration de la préparation. Les excuses ne manquaient pas chez les personnes interrogées, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. On a dit "il faut que j'y réfléchisse" ou "on verra bien". Ou bien on nous a renvoyés aux championnats d'Allemagne à Herxheim, qui n'entraient pas en conflit avec nous, puisque la date n'était que deux jours plus tard. De plus, certaines personnes nous ont fait patienter et d'autres n'ont pas répondu à nos demandes jusqu'à aujourd'hui ou ne nous ont répondu que des semaines plus tard. La politesse normale qui consiste à répondre aux demandes ne semble pas être le cas de tous ici.

Mais sans directeur de course et sans arbitre, rien n'est possible, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Alors comment avez-vous réussi à le faire ?

Cela n'a pas été facile. En août, j'ai enfin trouvé un directeur de course qui m'a donné son accord. Mais il s'est désisté quatre semaines avant notre course, arguant qu'il devait probablement travailler ce week-end-là. La recherche a alors recommencé. Finalement, j'ai pu trouver un directeur de course, même dans les environs.

La recherche d'un directeur de course était donc déjà terminée. Qu'en était-il de la question de l'arbitre ?

L'arbitre nous avait dit oui bien avant, mais il a annulé cinq jours avant la course. Il a dit qu'il ne pouvait pas venir en raison d'une maladie. C'est alors que l'odyssée a commencé. Imagine-toi que cinq jours avant la course, tu dois t'occuper de tout. De la piste, du chapiteau, des coureurs, du montage des clôtures, des chariots de toilettes, et, et, et. Pendant ce temps, j'ai contacté, ou plutôt appelé, 17 arbitres qui entraient en ligne de compte, et ce dans toute l'Allemagne, de Teterow à la Basse-Bavière. Toutes ces 17 personnes, à ma connaissance il n'y en a pas plus, toutes ces personnes ont finalement refusé, et ce pour les raisons les plus diverses.

Quelles étaient les raisons de ces annulations ?

Eh bien, certaines étaient compréhensibles, comme par exemple une intervention à Abensberg le même week-end. Ensuite, il y a eu deux annulations pour une course Simson, une manifestation non autorisée par une fédération, à Langnau, au bord du lac de Constance. Ils avaient une fonction là-bas et ne pouvaient donc pas venir chez nous. Une autre raison compréhensible pour l'annulation était que l'on voulait aller à Torun pour le GP de speedway ou qu'il y avait un décès dans l'entourage, tout cela est compréhensible.

Quelles raisons d'annulation n'étaient pas aussi valables ?

Eh bien, par exemple une invitation à un mariage ou à un anniversaire, ou le fait de vouloir sortir avec sa petite amie ce week-end et de ne pas pouvoir venir. Je trouve qu'en obtenant une licence d'arbitre, on prend aussi certaines obligations, où les rendez-vous privés devraient parfois passer au second plan.

Le MSC Neuenhasslau n'a-t-il pas de lobby ?

Je me pose ici la question de la solidarité dans le sport sur piste ou entre les sportifs sur piste. Parmi les clubs de sport sur piste, nous sommes probablement le plus petit en Allemagne en ce qui concerne le sport sur piste ou les courses sur gazon, avec une petite équipe, peu de spectateurs, des pelotons de pilotes réduits mais de qualité. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que sur les 17 demandes, la moitié aurait certainement reçu une réponse positive s'il s'était agi, par exemple, du championnat allemand à Herxheim. Apparemment, personne n'est prêt à aider un club s'il ne s'agit que d'une soi-disant course dans les champs, les forêts et les prés, où il n'y a que peu de spectateurs et pas de superbes pelotons de pilotes.

Mais tu as heureusement trouvé un autre arbitre.

Oui, grâce à une relation personnelle, j'ai pu convaincre quelqu'un de devenir arbitre, sans que cela nous coûte des centaines ou des milliers d'euros s'il était venu de loin. C'était deux jours avant notre course. S'il n'avait pas accepté, nous aurions dû annuler la manifestation, et pas à cause des conditions météorologiques. Cela aurait sans doute été unique en Allemagne, une annulation parce qu'il n'était pas possible de trouver un arbitre.

Ta conclusion pour finir ?

J'en appelle ici à la solidarité des personnes concernées et aussi des fédérations. Que font les fédérations ou comment exercent-elles leur influence dans ce domaine ? Notre manifestation ne tenait en tout cas qu'à un fil, mais tout s'est finalement bien passé et nous avons eu environ 800 visiteurs sur la piste et avons réussi la course sans perte financière.