Thomas Schiffner: "E gli arbitri?".

Thomas Schiffner, presidente del MSC Neuenhasslau, è deluso. Deluso dalla mancanza di solidarietà degli arbitri degli sport su pista e delle associazioni nei confronti di un club così piccolo e apparentemente insignificante come l'MSCN di Hasselroth, nel distretto Main-Kinzig dell'Assia. SPEEDWEEK.com ha parlato con Schiffner.

Thomas, la tua gara al Kinzigtalring "E-DRENALIN" del 1° ottobre è stata di nuovo un successo. Ma non era ancora soddisfatto, perché?

Sì, la nostra gara, che si è svolta per la sesta volta dal 2018, nonostante la presenza di Corona nel mezzo, ha avuto nuovamente successo. Ma abbiamo quasi dovuto annullare l'evento.

Ma a causa del tempo non sarebbe stato possibile. Cosa è successo esattamente?

Ci mancava un arbitro fino a due giorni prima della gara. A mio parere, il sistema dello sport su pista non funziona come dovrebbe. Questo vale soprattutto per gli eventi minori. In un ampio circolo di sport su pista, non c'è interesse a livello ufficiale.

Dovete spiegarlo in modo più dettagliato.

Noi del MSC Neuenhasslau organizziamo gare di club su pista in erba, cioè non aperte all'Europa o a livello internazionale con l'approvazione del DMSB, perché non è conveniente. Lo sport di club viene approvato tramite l'associazione, nel nostro caso il DMV. Nel 2020 e nel 2021, il MSC Neuenhasslau è stato l'unico club in tutta la Germania a organizzare gare nel periodo Corona, e lo ha fatto nelle condizioni più severe e con un limite di meno di 800 spettatori. Siamo riusciti a fare tutto questo senza che accadesse nulla.

Avete avuto successo dal punto di vista finanziario?

Beh, avevamo numeri di spettatori che altri organizzatori non avrebbero nemmeno aperto i loro libri contabili. Ma ce ne siamo fatti una ragione, abbiamo cercato degli sponsor e siamo riusciti a coprire i costi di tutte le gare. Quest'anno la sesta gara si è svolta il 1° ottobre.

Cosa sta succedendo ora con gli ufficiali di gara necessari?

Abbiamo sempre iniziato a preparare le nostre gare almeno mezzo anno prima. Per questo motivo abbiamo cercato un direttore di gara e un arbitro fin dall'inizio. Thomas Gallus di Berghaupten ci aveva promesso di fare il direttore di gara fin dall'inizio, dato che aveva già lavorato per noi in passato con piena soddisfazione. Ma purtroppo è venuto a mancare improvvisamente e inaspettatamente il 16 giugno. Abbiamo cercato un sostituto e contattato una mezza dozzina di persone con licenza di direttore di gara che sono state messe in discussione.

E nessuno ha accettato?

No, questa è stata la prima frustrazione della preparazione. Le scuse di coloro che sono stati interpellati sono state numerose, indipendentemente dal fatto che fossero uomini o donne. Hanno detto "ci devo pensare" o "vedremo". Oppure hanno fatto riferimento al DM di Herxheim, che non coincideva affatto con noi perché la data era solo due giorni dopo. Inoltre, alcuni di loro ci hanno scoraggiato, e con altri signori e signore abbiamo ricevuto una risposta alle nostre richieste solo oggi o solo settimane dopo. La normale cortesia di rispondere alle richieste di informazioni non sembra essere data da tutti qui.

Ma non si può fare senza un direttore di gara e senza un arbitro, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne. Come ci siete riusciti?

Non è stato facile. Ad agosto ho finalmente trovato un direttore di gara che ha accettato di aiutarmi. Ma ha disdetto circa quattro settimane prima della gara, sostenendo che probabilmente doveva lavorare quel fine settimana. Allora la ricerca è ricominciata da capo. Finalmente sono riuscito a trovare un direttore di gara anche nella zona circostante.

Quindi la ricerca del direttore di gara è stata completata con successo. E la questione dell'arbitro?

L'arbitro ce lo aveva promesso da tempo, ma poi ha disdetto cinque giorni prima della gara. Ha detto che non poteva venire a causa di una malattia. A quel punto è iniziata l'odissea. Immaginate, cinque giorni prima della gara dovete occuparvi di tutto. La pista, il tendone, i cavalieri, l'allestimento delle recinzioni, i carrelli dei servizi igienici, e così via. In questo periodo ho contattato, o meglio chiamato, 17 arbitri che sono stati chiamati in causa, in tutta la Germania, da Teterow alla Bassa Baviera. Tutte queste 17 persone - per quanto ne so, non ce ne sono più di queste - alla fine si sono cancellate, e per i motivi più disparati.

Quali erano le ragioni delle cancellazioni?

Alcune erano comprensibili, come ad esempio un incarico ad Abensberg nello stesso fine settimana. Poi ci sono state due cancellazioni a causa di una gara Simson, un evento a Langnau sul Lago di Costanza che non è stato approvato da nessuna associazione. Avevano una funzione lì e quindi non potevano venire da noi. Un'altra ragione comprensibile per la cancellazione era che volevano andare a Torun per il GP di Speedway o che c'era un morto nelle vicinanze, tutte ragioni comprensibili.

Quali motivi di cancellazione non erano così validi?

Per esempio, un invito a un matrimonio o a un compleanno, oppure il fatto che si voleva uscire con la propria ragazza quel fine settimana e non si poteva venire. Credo che con l'acquisizione di una licenza di arbitro si assumano anche alcuni obblighi per cui gli appuntamenti privati passano in secondo piano.

Come MSC Neuenhasslau non avete una lobby?

Mi chiedo quale sia la solidarietà nello sport su pista e tra gli atleti. Tra i club di atletica, siamo probabilmente i più piccoli in Germania per quanto riguarda le corse su pista o su erba, con una piccola squadra, pochi spettatori, con campi di corridori piccoli ma buoni. Non ho potuto fare a meno di pensare che delle 17 richieste, sono sicuro che la metà sarebbe stata accettata se si fosse trattato dei Campionati tedeschi di Herxheim, per esempio. A quanto pare, nessuno è disposto ad aiutare un club se si tratta solo di una cosiddetta gara su campi, boschi e prati, dove ci sono solo pochi spettatori e nessun grande gruppo di corridori.

Ma per fortuna avete trovato un arbitro.

Sì, grazie a un rapporto personale sono riuscito a trovare un arbitro senza che ci costasse centinaia o migliaia di euro se fosse venuto da lontano. È successo due giorni prima della gara. Se non fosse venuto, avremmo dovuto annullare l'evento, e non a causa del tempo. Sarebbe stato un evento unico in Germania, una cancellazione perché non si riusciva a trovare un arbitro.

La sua conclusione alla fine?

A questo punto, faccio appello alla solidarietà degli interessati e anche alle associazioni. Cosa stanno facendo le federazioni o come stanno esercitando la loro influenza in questo senso? In ogni caso, il nostro evento era appeso a un filo, ma alla fine è andato tutto bene e abbiamo avuto circa 800 visitatori in pista e abbiamo gestito la gara senza subire perdite finanziarie.