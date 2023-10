Thomas Schiffner: "E os árbitros?"

A pequena MSC Neuenhasslau realizou a sua sexta corrida em pista de relva no início de outubro. A corrida no Kinzigtalring quase foi cancelada desta vez. O árbitro só foi encontrado dois dias antes.

Thomas Schiffner, presidente do MSC Neuenhasslau, está desiludido. Desiludido com a falta de solidariedade dos árbitros de pista e das associações para com um clube tão pequeno e supostamente insignificante como o MSCN de Hasselroth, no distrito de Main-Kinzig, em Hesse. A SPEEDWEEK.com falou com Schiffner.

Thomas, a sua corrida no Kinzigtalring "E-DRENALIN", a 1 de outubro, voltou a ser um sucesso. Mas continuava insatisfeito, porquê?

Sim, sabe, a nossa corrida, que realizámos pela sexta vez desde 2018, apesar do Corona pelo meio, foi novamente bem sucedida. Mas quase tivemos de cancelar o evento.

Mas, devido às condições climatéricas, não foi possível. O que aconteceu exatamente?

Faltou-nos um árbitro até dois dias antes da corrida. Na minha opinião, o sistema no desporto de pista não funciona como deveria. Isto é especialmente verdade para as provas mais pequenas. Nos grandes círculos do desporto de pista, não há interesse a nível oficial.

É preciso explicar isso com mais pormenor.

Nós, no MSC Neuenhasslau, organizamos corridas de desporto de clube em pista de relva, ou seja, não abertas à Europa ou internacionais com aprovação da DMSB, porque isso não é acessível. O desporto de clube é aprovado através da associação, no nosso caso o DMV. Em 2020 e 2021, o MSC Neuenhasslau foi o único clube em toda a Alemanha que realizou corridas no período Corona, e fê-lo sob as condições mais rigorosas e com um limite de menos de 800 espectadores. Conseguimos fazer tudo isso sem que nada acontecesse.

Conseguiram-no financeiramente?

Bem, tínhamos números de espectadores que outros organizadores nem sequer abriam as contas. Mas conseguimos lidar com isso, procurámos patrocinadores e conseguimos cobrir os custos de todas as corridas. A sexta corrida deste ano foi a 1 de outubro.

O que é que se passa agora com os funcionários necessários?

Começamos sempre a preparar as nossas corridas pelo menos meio ano antes. Por isso, procurámos um diretor de corrida e um árbitro desde o início. Thomas Gallus, de Berghaupten, tinha-nos prometido ser o diretor da corrida desde o início, uma vez que já tinha trabalhado para nós no passado com toda a satisfação. Mas, infelizmente, faleceu súbita e inesperadamente a 16 de junho. Procurámos um substituto e contactámos meia dúzia de pessoas com licenças de diretor de prova que foram postas em causa.

E ninguém aceitou?

Não, essa foi a primeira frustração da preparação. Não faltaram desculpas por parte das pessoas contactadas, independentemente de serem homens ou mulheres. Diziam "vou ter de pensar" ou "logo se vê". Ou então referiam-se ao DM de Herxheim, que não coincidia de todo connosco porque a data era apenas dois dias mais tarde. Para além disso, alguns deles adiaram-nos, e com outros senhores e senhoras não recebemos resposta aos nossos pedidos de informação até hoje ou apenas semanas depois. A cortesia normal de responder aos pedidos de informação não parece ser dada por toda a gente aqui.

Mas não se pode fazer isto sem um diretor de prova e sem um árbitro, independentemente de serem homens ou mulheres. Como é que conseguiu fazer isso?

Não foi fácil. Em agosto, encontrei finalmente um diretor de prova que concordou em ajudar-me. Mas ele cancelou cerca de quatro semanas antes da nossa corrida, argumentando que provavelmente tinha de trabalhar nesse fim de semana. Então, a procura recomeçou. Finalmente, consegui encontrar um diretor de prova, mesmo na zona circundante.

Assim, a procura de um diretor de prova foi concluída com êxito. E a questão do árbitro?

O árbitro tinha-nos prometido há muito tempo, mas depois cancelou cinco dias antes da corrida. Disse que não podia vir por motivos de doença. Começou então a odisseia. Imaginem, cinco dias antes da corrida, temos de tratar de tudo. O hipódromo, a tenda, os cavaleiros, a montagem das vedações, os carrinhos de sanita, e, e, e... Durante este tempo, contactei, ou melhor, telefonei a 17 árbitros que foram postos em causa, por toda a Alemanha, de Teterow à Baixa Baviera. Todas estas 17 pessoas - tanto quanto sei, não há mais do que estas - todas estas pessoas acabaram por cancelar, e pelas mais variadas razões.

Quais foram os motivos das desistências?

Bem, algumas foram compreensíveis, como uma missão em Abensberg no mesmo fim de semana. Depois, houve dois cancelamentos por causa de uma corrida Simson, que é um evento em Langnau, no Lago Constança, que não foi aprovado por nenhuma associação. Eles tinham um evento lá e, por isso, não puderam vir até nós. Outra razão compreensível para o cancelamento foi o facto de quererem ir a Torun para o GP de Speedway ou de ter havido uma morte nas proximidades, tudo compreensível.

Que motivos de cancelamento não eram tão válidos?

Bem, por exemplo, um convite para um casamento ou um aniversário, ou que se queria sair com a namorada nesse fim de semana e não se podia ir. Penso que, com a aquisição de uma licença de árbitro, também se assumem certas obrigações em que os compromissos privados teriam de ficar em segundo plano.

O MSC Neuenhasslau não tem um lobby?

Pergunto-me sobre a solidariedade no desporto de pista e entre os atletas de pista. Entre os clubes de atletismo, somos provavelmente os mais pequenos da Alemanha no que diz respeito às corridas de pista ou de relva, com uma pequena equipa, poucos espectadores, com pequenos mas bons campos de ciclistas. Não pude deixar de pensar que, dos 17 pedidos, tenho a certeza de que metade teria sido aceite se se tratasse do Campeonato Alemão em Herxheim, por exemplo. Aparentemente, ninguém está disposto a ajudar um clube se se tratar apenas de uma corrida dita de campo, floresta ou prado, onde há poucos espectadores e não há grandes campos de ciclistas.

Mas, felizmente, ainda encontrou um árbitro.

Sim, através de uma relação pessoal, consegui arranjar um árbitro sem que isso nos custasse centenas ou milhares de euros se ele viesse de longe. Isso aconteceu dois dias antes da nossa corrida. Se ele não tivesse vindo, teríamos tido de cancelar a prova, e não por causa do tempo. Teria sido uma situação única na Alemanha, um cancelamento por não termos conseguido arranjar um árbitro.

A sua conclusão no final?

Neste momento, apelo à solidariedade das pessoas afectadas e também das associações. O que é que as federações estão a fazer ou como é que estão a exercer a sua influência nesta matéria? Em todo o caso, o nosso evento esteve por um fio, mas acabou por correr tudo bem, tivemos cerca de 800 visitantes na pista e conseguimos realizar a corrida sem perdas financeiras.