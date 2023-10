Pregunta: ¿Son los propios equipos los culpables del declive?

Las carreras en pista en el barrio de Hasselroth de Neuenhasslau, en el distrito de Main-Kinzig, tienen una tradición de décadas en Hesse. El MSC Neuenhasslau von 1953 e.V. fue también el único club de Alemania que celebró una carrera en pista de hierba con motivo de la Corona de 2020 y 2021.

El primer fin de semana de octubre de este año, el emprendedor club en torno al antiguo y nuevo presidente Thomas Schiffner volvió a tener dos días de quads, oldies, solos y sidecares en el programa del 70 aniversario del club. Como siempre, la mayoría de los espectadores peregrinaron a la pista de hierba, ahora llamada "E-DRENALIN Kinzigtalring" gracias a un patrocinador, principalmente por las carreras de sidecares.

En los preparativos del evento, Schiffner y su equipo no lo tuvieron nada fácil para reunir a los pilotos adecuados en las dos categorías de sidecares. "Para el 70 aniversario del club de este año, nos habíamos fijado el objetivo de tener un grupo de pilotos con licencia I y otro con licencia B en el ring", dijo el jefe del club, "y al final lo conseguimos, pero fue infinitamente tedioso, porque hubo una cancelación tras otra por los motivos más diversos".

No hubo dudas sobre la cancelación de los nuevos Campeones de Europa Markus Brandhofer/Sandra Mollema en la Clase Internacional de Enganches tras su accidente en Mühldorf. Schiffner: "Por supuesto que lo entiendo perfectamente".

En sus propias palabras, "buscaron desesperadamente un sustituto" y lo encontraron en el equipo británico de Mitch Godden/Paul Smith. Schiffner: "Mitch nos aceptó inmediatamente, sin discusiones sobre finanzas u otras razones". Además, los dos ganaron y elogiaron nuestra pista después. Y si nuestra carrera volviera a celebrarse en octubre el año que viene, volverían a estar allí. Será la última temporada de Mitch Godden y su última vez en Neuenhasslau. Los subcampeones fueron los hermanos Meier, de Berghaupten, que tuvieron muy mala suerte debido a una descalificación y siempre nos han sido fieles a lo largo de los años".

Para Thomas Schiffner, no es realmente comprensible que sea tan difícil conseguir un mayor número de pilotos, sobre todo para los equipos. "Hesse siempre ha sido un bastión para los deportes de equipo en las últimas décadas. Había enormes campos de pilotos con un gran número de inscritos, por ejemplo en Bad Hersfeld, en Echzell cuando aún existía, en Allendorf, en Klein-Krotzenburg, en Hof/Westerwald, etcétera. En todas partes se veían de 20 a 30 equipos con licencia B, con carreras eliminatorias, y para los equipos con licencia I de ocho a doce equipos o incluso más, como en Hof/Westerwald. Toda esta escena de equipos se ha reducido a dos puñados de equipos con licencia B y con licencia I.

En el MSC Neuenhasslau, los nuevos dirigentes del club querían revivir esta tradición de arneses en 2018 en la primera carrera tras una pausa de varios años. Schiffner: "Entonces nos pusimos en contacto con todos los equipos alemanes con licencia I y B durante semanas, les perseguimos de paddock en paddock en las carreras de los fines de semana, rogándoles y suplicándoles que corrieran con nosotros. Entonces conseguimos equipos de pilotos mixtos para nuestras carreras hasta 2022, con licencia I y B. En total, primero cuatro, luego seis, cinco y de nuevo seis equipos. Pero algunos caballeros y damas han cancelado regularmente con nosotros. Por supuesto, como club pequeño, no podemos pagar 2.000 euros en premios como hacen los grandes clubes. Pero hemos abierto la cartera dentro de nuestros límites, pero siempre ha habido cancelaciones".

Los motivos de las cancelaciones fueron variados: "no lo sé", "vamos a ver", "no, no podemos hacerlo ese fin de semana", "no, hemos reservado vacaciones" o incluso "sólo vamos a hacer las carreras Masters". Thomas Schiffner no acaba de entenderlo: "Nuestras fechas siempre se conocen con meses de antelación y por eso me pregunto por qué en una fecha en la que no se celebra ninguna otra carrera en toda Europa sólo doce aceptan cuando ya hay un total de 22 equipos en Alemania y unos cuantos en Dinamarca, Francia y Bélgica".

Al mismo tiempo, Schiffner se alegra de los pilotos que siempre han permanecido fieles a MSC Neuenhasslau, como Fabian Müller y su copiloto Peter Maurer, que sufrió un accidente mortal en Herxheim sólo dos días después, así como Jens Lorei y su copiloto Ralf Bittner, además de Moritz Straub y Andreas Horn y en la licencia I Imanuel Schramm, los hermanos Meier y Ole Möller.

Schiffner: "Mi impresión es que los equipos, especialmente en la licencia B, que se pasan todo el año discutiendo por qué tienen tan pocas carreras, por qué los organizadores no les dan una oportunidad, etc., que la mayoría de ellos, a excepción de los mencionados, no quieren hacer carreras como la nuestra, cuando tendrían la oportunidad".

Y Schiffner prosigue: "Creo que una gran parte de estos equipos se conforma con hacer una media docena de carreras al año, y entonces no aprovechan las demás oportunidades. Pero son los pequeños organizadores los que sufren, como nosotros en MSC Neuenhasslau, que intentamos mantener vivas las carreras de arneses. Así que no es casualidad que el deporte de pista vaya tan mal hoy en día, porque los propios atletas tienen parte de culpa.