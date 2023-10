Question : Les attelages sont-ils eux-mêmes responsables de leur déclin ?

Les courses sur piste dans le quartier de Neuenhasslau à Hasselrother, dans le district de Main-Kinzig, ont une tradition de plusieurs décennies dans la Hesse. Le MSC Neuenhasslau von 1953 e.V. était en outre le seul club d'Allemagne à organiser une course sur piste en herbe à l'époque des Corona 2020 et 2021.

Le premier week-end d'octobre de cette année, le club dynamique dirigé par l'ancien et le nouveau président Thomas Schiffner avait à nouveau prévu deux jours de quads, d'anciennes, de solo et de side-cars au programme à l'occasion du 70e anniversaire de l'association. Comme toujours, une grande partie des spectateurs s'est rendue sur la piste en herbe, désormais appelée "E-DRENALIN Kinzigtalring" grâce à un sponsor, principalement pour assister aux courses d'attelage.

Pourtant, il n'a pas été facile pour Schiffner et son équipe de réunir des pilotes adéquats dans deux catégories de side-cars. "Nous nous étions fixé comme objectif pour cette année, à l'occasion du 70e anniversaire du club, d'avoir un champ de coureurs de licence I et un champ de coureurs de licence B chez nous sur l'anneau", explique le chef du club, "nous y sommes finalement parvenus, mais cela a été infiniment pénible, car les annulations se sont succédé pour les raisons les plus diverses".

En l'occurrence, le refus des nouveaux champions d'Europe Markus Brandhofer/Sandra Mollema dans la classe internationale des attelages après leur chute à Mühldorf ne faisait aucun doute. Schiffner : "Je comprends bien sûr tout à fait cela".

Dans leur "recherche désespérée d'un remplaçant", selon leurs propres termes, ils ont trouvé leur bonheur chez les Britanniques Mitch Godden/Paul Smith. Schiffner : "Mitch nous a tout de suite dit oui, sans discuter de finances ou d'autres raisons. Les deux ont gagné et ont ensuite fait l'éloge de notre piste. Et si notre course avait lieu l'année prochaine, en octobre, ils seraient de nouveau là. Ce sera la dernière saison de Mitch Godden, et ce sera aussi sa dernière participation à Neuenhasslau. Les frères et sœurs Meier de Berghaupten, qui ont eu la malchance d'être disqualifiés et qui nous sont restés fidèles au fil des ans, étaient d'ailleurs deuxièmes".

Thomas Schiffner ne comprend pas vraiment qu'il soit si difficile de réunir des pelotons de conducteurs plus importants, en particulier pour les attelages. "Au cours des dernières décennies, la Hesse a toujours été un haut lieu du sport d'attelage. Il y avait des champs d'attelage géants avec un grand nombre d'inscriptions, par exemple à Bad Hersfeld, à Echzell quand cela existait encore, à Allendorf, à Klein-Krotzenburg, à Hof/Westerwald et ainsi de suite. Partout où tu es allé, tu as vu 20 à 30 attelages de licence B, avec des manches éliminatoires, et pour les attelages de licence I, huit à douze attelages, voire plus comme à Hof/Westerwald. Toute cette scène d'attelage s'est actuellement réduite à deux poignées d'attelages de licence B et de licence I".

Au MSC Neuenhasslau, les nouveaux responsables du club voulaient faire revivre cette tradition d'attelage en 2018, lors de la première course après une pause de plusieurs années. Schiffner : "Nous avons alors sollicité pendant des semaines tous les attelages allemands titulaires d'une licence I ou B, nous avons couru après eux de paddock en paddock lors des courses pendant les week-ends, nous avons demandé et supplié qu'ils roulent chez nous. Jusqu'en 2022, nous avons réussi à réunir des équipes mixtes, avec une licence I et une licence B. En tout, d'abord quatre, puis six, cinq et à nouveau six attelages. Mais certains messieurs et dames se sont régulièrement désistés chez nous. Bien sûr, en tant que petit club, nous ne pouvons pas payer 2000 euros de prix, comme le font les grands clubs. Mais nous avons tout de même ouvert le porte-monnaie à notre échelle, mais nous avons toujours essuyé des refus".

Les raisons de ces annulations étaient multiples : "je ne sais pas", "on verra", "non, on ne peut pas ce week-end", "non, on a réservé nos vacances" ou encore "on ne fait que les courses des masters". Thomas Schiffner ne comprend pas vraiment tout cela : "Nos dates sont toujours connues des mois à l'avance et je me demande pourquoi, à une date où il n'y a pas d'autre course dans toute l'Europe, seuls douze ont accepté, alors qu'il y a déjà en tout et pour tout 22 attelages en Allemagne et quelques-uns au Danemark, en France et en Belgique".

Mais en même temps, Schiffner se réjouit des pilotes qui sont toujours restés fidèles au MSC Neuenhasslau, comme Fabian Müller et le copilote Peter Maurer, décédé seulement deux jours plus tard dans un accident à Herxheim, ainsi que Jens Lorei et le copilote Ralf Bittner, toujours aussi Moritz Straub et Andreas Horn et, en licence I, Imanuel Schramm, les frères et sœurs Meier et Ole Möller.

Schiffner : "Mon impression est que les équipes attelées, surtout en licence B, qui discutent toute l'année de la raison pour laquelle elles ont si peu de courses, pourquoi les organisateurs ne leur laissent pas la chance de participer, et ainsi de suite, que la plupart d'entre elles, à l'exception de celles citées, ne veulent même pas participer à des courses comme la nôtre, alors qu'elles en auraient la possibilité".

Et Schiffner de poursuivre : "Je pense qu'une grande partie de ces attelages est satisfaite de participer à une demi-douzaine de courses par an, ils ne saisissent pas les autres possibilités. Mais c'est le petit organisateur qui en souffre, comme nous au MSC Neuenhasslau, qui essayons de maintenir le sport d'attelage en vie. Ce n'est donc pas un hasard si le sport sur piste se porte si mal aujourd'hui, car les actifs eux-mêmes en portent une bonne part de responsabilité".