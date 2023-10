Domanda: la colpa del declino è delle squadre stesse?

Il numero di squadre di atletica leggera in Germania è diminuito sempre di più negli ultimi anni. Thomas Schiffner del MSC Neuenhasslau ritiene che la colpa sia in parte degli atleti stessi.

Le gare su pista nel quartiere Hasselroth di Neuenhasslau, nel distretto Main-Kinzig, hanno una tradizione decennale in Assia. Il MSC Neuenhasslau von 1953 e.V. è stato anche l'unico club in Germania a organizzare una gara su pista in erba in occasione della Corona nel 2020 e 2021.

Il primo fine settimana di ottobre di quest'anno, l'intraprendente club del vecchio e nuovo presidente Thomas Schiffner ha nuovamente messo in programma due giorni di quad, oldie, solitari e sidecar per il 70° anniversario del club. Come sempre, la maggior parte degli spettatori si è recata in pellegrinaggio sulla pista in erba, ora chiamata "E-DRENALIN Kinzigtalring" grazie a uno sponsor, soprattutto per le gare di sidecar.

In vista dell'evento, per Schiffner e il suo team è stato tutt'altro che facile mettere insieme un numero adeguato di piloti in due classi di sidecar. "Per il 70° anniversario del club di quest'anno, ci eravamo posti l'obiettivo di avere un campo di piloti con licenza I e uno con licenza B al ring", ha detto il boss del club, "e alla fine ci siamo riusciti, ma è stato infinitamente noioso, perché c'è stata una cancellazione dopo l'altra per i motivi più disparati".

Non c'erano dubbi sulla cancellazione dei nuovi campioni europei Markus Brandhofer/Sandra Mollema nella classe International Harness dopo l'incidente di Mühldorf. Schiffner: "Naturalmente lo capisco perfettamente".

Per dirla con le loro parole, hanno "cercato disperatamente un sostituto" e l'hanno trovato nella squadra britannica di Mitch Godden/Paul Smith. Schiffner: "Mitch ci ha accettato immediatamente, senza alcuna discussione sulle finanze o su altri motivi. I due hanno anche vinto e in seguito hanno elogiato la nostra pista. E se l'anno prossimo la nostra gara si svolgesse di nuovo in ottobre, loro sarebbero di nuovo presenti. Sarà l'ultima stagione di Mitch Godden e la sua ultima volta a Neuenhasslau. I secondi classificati sono stati i fratelli Meier di Berghaupten, che sono stati molto sfortunati a causa di una squalifica e che sono sempre rimasti fedeli a noi nel corso degli anni".

Per Thomas Schiffner, non è davvero comprensibile che sia così difficile ottenere campi di piloti più grandi, soprattutto per le squadre. "L'Assia è sempre stata una roccaforte degli sport di squadra nei decenni passati. C'erano campi di piloti enormi con un gran numero di iscritti, ad esempio a Bad Hersfeld, a Echzell quando ancora esisteva, ad Allendorf, a Klein-Krotzenburg, a Hof/Westerwald e così via. Ovunque si andava, si vedevano dalle 20 alle 30 squadre con licenza B, con gare a eliminazione, e per le squadre con licenza I dalle otto alle dodici squadre o anche di più, come a Hof/Westerwald. L'intera scena delle squadre si è ridotta a due manciate di squadre con licenza B e I.

Al MSC Neuenhasslau, i nuovi dirigenti del club volevano far rivivere questa tradizione dei finimenti nel 2018, in occasione della prima gara dopo una pausa di diversi anni. Schiffner: "Per settimane abbiamo contattato tutti i team tedeschi con licenza I e B, li abbiamo rincorsi da un paddock all'altro durante le gare del fine settimana, pregandoli e supplicandoli di correre con noi. Fino al 2022, abbiamo poi messo insieme campi di piloti misti, con licenza I e B, per le nostre gare. In totale, prima quattro, poi sei, cinque e di nuovo sei squadre. Ma alcuni signori e signore si sono regolarmente cancellati con noi. Naturalmente, essendo un piccolo club, non possiamo pagare 2.000 euro di premio come fanno i grandi club. Ma abbiamo aperto il portafoglio entro i nostri limiti, ma ci sono sempre state delle disdette".

I motivi delle cancellazioni erano vari: "non so", "vediamo", "no, non possiamo farlo quel fine settimana", "no, abbiamo prenotato una vacanza" o addirittura "facciamo solo le gare Masters". Thomas Schiffner non capisce bene tutta la faccenda: "Le nostre date sono sempre note con mesi di anticipo e quindi mi chiedo perché in una data in cui non si svolge nessun'altra gara in tutta Europa solo dodici accettano quando ci sono già un totale di 22 squadre in Germania e alcune in Danimarca, Francia e Belgio".

Allo stesso tempo, Schiffner è contento dei piloti che sono sempre rimasti fedeli a MSC Neuenhasslau, come Fabian Müller e il copilota Peter Maurer, che ha avuto un incidente mortale a Herxheim solo due giorni dopo, così come Jens Lorei e il copilota Ralf Bittner, inoltre Moritz Straub e Andreas Horn e nella licenza I Imanuel Schramm, i fratelli Meier e Ole Möller.

Schiffner: "La mia impressione è che i team, soprattutto quelli della licenza B, che passano tutto l'anno a discutere sul perché hanno così poche gare, sul perché gli organizzatori non danno loro una possibilità e così via, che la maggior parte di loro, con l'eccezione dei già citati, non vogliono fare gare come la nostra, quando ne avrebbero la possibilità".

E Schiffner continua: "Credo che gran parte di queste squadre sia soddisfatta di disputare una mezza dozzina di gare all'anno, senza sfruttare le altre opportunità. Ma sono i piccoli organizzatori a soffrire, come noi di MSC Neuenhasslau, che cerchiamo di mantenere vive le corse con l'harness. Non è quindi una coincidenza che lo sport su pista vada così male oggi, perché la colpa è in parte degli atleti stessi.