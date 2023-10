Pergunta: A culpa do declínio é das próprias equipas?

As corridas de pista no distrito de Hasselroth de Neuenhasslau, no distrito de Main-Kinzig, têm uma tradição de décadas em Hesse. O MSC Neuenhasslau von 1953 e.V. foi também o único clube na Alemanha a realizar uma corrida em pista de relva na altura da Corona em 2020 e 2021.

No primeiro fim de semana de outubro deste ano, o clube empreendedor em torno do antigo e novo presidente Thomas Schiffner voltou a ter dois dias de quads, oldies, solos e sidecars no programa do 70º aniversário do clube. Como sempre, a maioria dos espectadores fez a peregrinação à pista de relva, agora denominada "E-DRENALIN Kinzigtalring" graças a um patrocinador, principalmente por causa das corridas de sidecar.

No período que antecedeu o evento, não foi nada fácil para Schiffner e a sua equipa reunirem um número suficiente de pilotos em duas classes de sidecar. "Para o 70º aniversário do clube deste ano, tínhamos como objetivo ter uma licença I e uma licença B de pilotos no ringue", disse o chefe do clube, "e acabámos por conseguir, mas foi infinitamente aborrecido, porque houve um cancelamento atrás do outro pelas mais diversas razões".

Não houve dúvidas quanto ao cancelamento da prova dos novos campeões europeus Markus Brandhofer/Sandra Mollema na classe International Harness, após o acidente em Mühldorf. Schiffner: "Claro que compreendo isso perfeitamente".

Nas suas próprias palavras, "procuraram desesperadamente um substituto" e encontraram-no na equipa britânica de Mitch Godden/Paul Smith. Schiffner: "Mitch aceitou-nos imediatamente, sem qualquer discussão sobre finanças ou outras razões. Os dois também ganharam e elogiaram a nossa pista. E se a nossa corrida voltasse a realizar-se em outubro do próximo ano, eles estariam lá novamente. Esta será a última época de Mitch Godden e a sua última vez em Neuenhasslau. Os segundos classificados foram os irmãos Meier de Berghaupten, que tiveram muito azar devido a uma desqualificação e que sempre se mantiveram fiéis a nós ao longo dos anos".

Para Thomas Schiffner, não é realmente compreensível que seja tão difícil conseguir um maior número de pilotos, especialmente para as equipas. "Hesse sempre foi um bastião dos desportos de equipa nas últimas décadas. Havia enormes campos de pilotos com um grande número de inscrições, por exemplo, em Bad Hersfeld, em Echzell, quando ainda existia, em Allendorf, em Klein-Krotzenburg, em Hof/Westerwald, etc. Em todo o lado se viam 20 a 30 equipas de licença B, com provas de eliminação, e para as equipas de licença I oito a doze equipas ou mesmo mais, como em Hof/Westerwald. Todo este cenário de equipas foi reduzido a dois punhados de equipas de licença B e de licença I.

No MSC Neuenhasslau, os novos dirigentes do clube quiseram reavivar esta tradição do arnês em 2018, na primeira corrida, após uma pausa de vários anos. Schiffner: "Depois, abordámos todas as equipas alemãs com licença I e B durante semanas, fomos atrás delas de paddock em paddock nas corridas ao fim de semana, pedindo-lhes que corressem connosco. Depois, até 2022, juntámos campos de pilotos mistos para as nossas corridas, com licenças I e B. No total, primeiro quatro, depois seis, cinco e novamente seis equipas. Mas alguns cavalheiros e senhoras cancelaram regularmente connosco. É claro que, como pequeno clube, não podemos pagar 2.000 euros em prémios monetários como fazem os grandes clubes. Mas abrimos as nossas carteiras dentro dos nossos limites, mas houve sempre cancelamentos".

Os motivos dos cancelamentos foram variados: "não sei", "vamos ver", "não, não podemos fazer nesse fim de semana", "não, marcámos férias" ou ainda "só vamos fazer as provas de Masters". Thomas Schiffner não compreende muito bem o que se passa: "As nossas datas são sempre conhecidas com meses de antecedência e, por isso, pergunto-me porque é que numa data em que não se realiza nenhuma outra corrida em toda a Europa apenas doze aceitam, quando já há um total de 22 equipas na Alemanha e algumas na Dinamarca, França e Bélgica".

Ao mesmo tempo, Schiffner está satisfeito com os pilotos que sempre se mantiveram fiéis à MSC Neuenhasslau, como Fabian Müller e o copiloto Peter Maurer, que teve um acidente fatal em Herxheim apenas dois dias depois, bem como Jens Lorei e o copiloto Ralf Bittner, além de Moritz Straub e Andreas Horn e na I-licence Imanuel Schramm, os irmãos Meier e Ole Möller.

Schiffner: "A minha impressão é que as equipas, especialmente as da licença B, que passam o ano inteiro a discutir porque é que têm tão poucas corridas, porque é que os organizadores não lhes dão uma oportunidade, etc., a maior parte delas, com exceção das já mencionadas, não querem fazer corridas como a nossa, quando teriam essa oportunidade.

E Schiffner continua: "Penso que uma grande parte destas equipas fica satisfeita se fizer meia dúzia de corridas por ano e não aproveita as outras oportunidades. Mas são os pequenos organizadores que sofrem, como nós no MSC Neuenhasslau, que tentamos manter as corridas de cavalos vivas. Portanto, não é por acaso que o desporto de pista está tão mal hoje em dia, porque os próprios atletas são parcialmente culpados.