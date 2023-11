Hommage aux sportifs au MSC Melsungen et regard vers l'avenir

En 2023, le MSC Melsungen n'a pas eu de chance avec la météo lors de sa traditionnelle course sur piste en herbe. Lors de l'hommage annuel aux sportifs, Stefan Sonntag et son comité directeur se sont toutefois tournés vers l'avenir.

Après deux ans de pause forcée due à la coronaropathie, le MSC Melsungen 2022 a organisé sa 60e course internationale sur piste en herbe. Pendant deux jours, les fans ont pu assister à des courses dignes d'intérêt par un temps magnifique et le soliste le plus en vue était le Néerlandais Romano Hummel.

En 2023, les Hessois n'ont pas eu de chance avec la météo. En raison de fortes pluies, la 61e édition de la course a dû être annulée dimanche avant même la première course, car la piste en herbe du pont Saint-Georges était inondée. La veille encore, la piste était en bon état et les premières courses d'entraînement et de classement des attelages B (coupe de la piste), des enduros, des crossmen, des karts de vitesse et des juniors ont pu avoir lieu par un temps de course idéal.

Dans le cadre de la clôture de la saison, le comité directeur du MSC Melsungen avait maintenant invité les sportifs à la Berglandhalle de Körle (district de Schwalm-Eder). 92 membres du club avaient fait le déplacement, parmi lesquels les pilotes du club Paul Cooper et Gareth Hickmott, venus tout spécialement de Grande-Bretagne. Andrew Appleton, troisième du championnat d'Europe sur piste en herbe à Werlte cette saison, n'a pas pu venir. Il se trouvait sur l'île, au chevet de son père hospitalisé.

Imanuel Schramm et Desiree Holstein étaient présents à l'hommage en tant qu'actifs de l'attelage. "Immel" Schramm a remporté cinq courses internationales au cours de la saison écoulée et est passé tout près du podium lors des championnats d'Europe de Bad Hersfeld, où il s'est classé quatrième avec sa copilote Nadin Löffler.

Pour 2024, la course sur piste en herbe de Melsungen est prévue pour le week-end des 3 et 4 août.