MSC Melsungen premia gli atleti e guarda al futuro

MSC Melsungen è stata sfortunata con il tempo in occasione della sua tradizionale gara su pista in erba nel 2023. Alla cerimonia annuale di premiazione sportiva, tuttavia, il consiglio direttivo guidato da Stefan Sonntag ha guardato di nuovo avanti.

Dopo una pausa di due anni a causa del coronavirus, MSC Melsungen ha organizzato la 60ª edizione della gara internazionale su pista d'erba nel 2022. Nell'arco di due giorni, i fan hanno assistito a gare spettacolari in condizioni meteorologiche perfette e Romano Hummel dei Paesi Bassi è stato il solista di spicco.

Nel 2023, l'intraprendente squadra dell'Assia ha avuto sfortuna con il tempo. A causa delle forti piogge, la 61ª edizione della corsa è stata annullata prima della prima manche di domenica, poiché la pista in erba del Sankt-Georg-Brücke era sommersa dall'acqua. Il giorno prima la pista era ancora in buone condizioni e le prime prove di allenamento e di classificazione per le carrozze B (track cup), le enduro, i crosser, i kart di velocità e gli juniores si sono svolte in un clima di gara perfetto.

Come parte della fine della stagione, il consiglio direttivo di MSC Melsungen ha invitato alla cerimonia di premiazione sportiva nella Berglandhalle di Körle (distretto di Schwalm-Eder). Hanno partecipato 92 soci del club, tra cui i corridori Paul Cooper e Gareth Hickmott, giunti dalla Gran Bretagna. Andrew Appleton, che questa stagione si è classificato terzo ai Campionati europei su pista in erba a Werlte, non ha potuto partecipare. Si trovava sull'isola al capezzale del padre.

Imanuel Schramm e Desiree Holstein erano presenti alla cerimonia come corridori della squadra. "Immel" Schramm ha vinto cinque gare internazionali la scorsa stagione e ha mancato di poco il podio, piazzandosi al quarto posto, ai Campionati europei di Bad Hersfeld con la copilota Nadin Löffler.

Per il 2024, la gara su pista in erba a Melsungen è prevista per il fine settimana del 3-4 agosto.