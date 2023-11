MSC Melsungen homenageia atletas e olha para o futuro

O MSC Melsungen não teve sorte com o tempo na sua tradicional corrida em pista de relva em 2023. No entanto, na cerimónia anual de entrega de prémios desportivos, a direção liderada por Stefan Sonntag voltou a olhar para o futuro.

Após uma pausa de dois anos devido ao coronavírus, o MSC Melsungen organizou a sua 60.ª Corrida Internacional em Pista de Relva em 2022. Ao longo de dois dias, os adeptos foram brindados com algumas corridas espectaculares em condições meteorológicas perfeitas e Romano Hummel, dos Países Baixos, foi o solista em destaque.

Em 2023, a equipa empreendedora de Hesse teve azar com o tempo. Devido à forte precipitação, a 61ª edição da corrida teve de ser cancelada antes da primeira corrida de domingo, uma vez que a pista de relva de Sankt-Georg-Brücke estava debaixo de água. Na véspera, a pista ainda estava em boas condições e as primeiras corridas de treino e de classificação para as carruagens B (Taça de Pista), enduros, crossers, karts de velocidade e juniores decorreram com um tempo de corrida perfeito.

Como parte do final da época, a direção do MSC Melsungen convidou para a cerimónia de entrega de prémios desportivos no Berglandhalle em Körle (distrito de Schwalm-Eder). Estiveram presentes 92 membros do clube, incluindo os pilotos Paul Cooper e Gareth Hickmott, que viajaram desde a Grã-Bretanha. Andrew Appleton, que ficou em terceiro lugar no Campeonato Europeu de Pista de Relva em Werlte esta época, não pôde estar presente. Encontrava-se na ilha ao lado da cama do seu pai no hospital.

Imanuel Schramm e Desiree Holstein estiveram presentes na cerimónia como cavaleiros da equipa. "Immel" Schramm venceu cinco corridas internacionais na época passada e por pouco não subiu ao pódio, ficando em quarto lugar no Campeonato da Europa em Bad Hersfeld, com a copiloto Nadin Löffler.

Para 2024, a corrida em pista de relva em Melsungen está prevista para o fim de semana de 3-4 de agosto.