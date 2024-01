Christian Hülshorst: "Última curva, paso, victoria"

Para Christian Hülshorst, conocido por todos como "Hülse", las carreras han terminado tras su 30ª temporada en pista. A sus 46 años, este westfaliano de Lüdinghausen disputará quizá dos o tres carreras más antes de que su carrera en activo llegue a su fin. Sin embargo, quiere seguir siendo fiel a su AMSC Lüdinghausen, y desde hace algún tiempo forma parte de la junta directiva como responsable de turismo.

En última instancia, la retirada de Hülse se debió a las consecuencias de una fea caída a principios de agosto de 2022, cuando chocó contra el tablón durante una carrera en pista de hierba en Aduard (Holanda), rompiéndose el muslo. Tras ser operado con éxito en el hospital de Groningen, el favorito de Lüdinghausen volvió a las gradas apenas tres semanas después, rodeado de su club de fans en el GP de pista larga de Scheeßel. Típico.

Sin embargo, las carreras no estaban en su agenda por el momento. En su carrera de casa, en Lüdinghausen, como es tradicional cada año en el "Día del Padre", en mayo, Christian Hülshorst volvió a tomar la salida con su número 41. Al final, terminó quinto, pero no pudo terminar la carrera. Al final, terminó quinto. Sin embargo, todavía tiene que esperar para conseguir una victoria en Westfalenring en la categoría de Licencia Internacional.

"Después de romperme la pierna, ya no me siento tan confiado como en años anteriores", dijo Hülshorst en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Pude rodar libremente sin problemas, pero cuando llegó la primera curva después de la salida, fui un poco más cauto, me faltó la agresividad y el mordiente final. Intentas bloquear una caída así y la lesión, pero te guste o no, de alguna manera se queda en el fondo de tu mente".

A pesar de todo, sigue disfrutando de este deporte. Sin embargo, todo el gasto económico y de tiempo, además de unas ligeras molestias en la pierna tras la extracción del clavo antes de Navidad, le llevaron a tomar la decisión, junto con su familia, de decir adiós a la competición activa.

Hülshorst: "Sigo haciendo dos o tres carreras. Una como preparación en Balkbrug o Vries y luego mi última carrera en mi circuito de casa, en Lüdinghausen, y posiblemente en el Bergring de Teterow, donde siempre me ha ido muy bien."

Por cierto, Christian Hülshorst disputó su primera carrera en este mismo Westfalenring en 1995 como titular del permiso B. Para ser exactos, no se le permitió participar en la carrera. ¿Por qué? "No me clasifiqué, estuvo muy reñido", recuerda, "por aquel entonces los campos de salida aún estaban llenos de aspirantes".

Un año más tarde, en el mismo escenario, las cosas fueron mejor. Victoria para Christian Hülshorst en el carnet B. "Fue increíble", delira todavía hoy, "Ronny Reuwer, Helge Hü y yo entramos en la curva final en igualdad de puntos en la última carrera, les pasé y gané. Fue único".