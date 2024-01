Christian Hülshorst : "Dernier virage, je passe, victoire".

Pour Christian Hülshorst, que tout le monde appelle "Hülse", c'est la fin des courses après sa 30e saison sur piste. Ce Westphalien de Lüdinghausen, désormais âgé de 46 ans, veut peut-être encore participer à deux ou trois courses, puis sa carrière active sera terminée. Mais il veut rester fidèle à l'AMSC Lüdinghausen, dont il est membre du comité directeur depuis un certain temps déjà en tant que responsable du tourisme.

Les conséquences d'une mauvaise chute début août 2022 ont été déterminantes pour le retrait de Hüles : lors de la course sur gazon d'Aduard, aux Pays-Bas, il a percuté la planche et s'est cassé le fémur. Après une opération réussie à la clinique de Groningen, le sympathique coureur de Lüdinghausen s'est à nouveau montré dans les tribunes trois semaines plus tard, au milieu de son fan-club, lors du GP de longue piste à Scheeßel. C'est typique.

Mais la course n'était pas à l'ordre du jour. Lors de sa course à domicile à Lüdinghausen, comme chaque année traditionnellement le jour de la fête des pères en mai, Christian Hülshorst était de nouveau au départ avec son numéro 41. Il s'est finalement classé cinquième, tout de même. Mais il doit encore attendre pour remporter une victoire sur le Westfalenring dans la catégorie des licences internationales.

"Après ma fracture de la jambe, je ne me sens plus aussi sûr de moi que les années précédentes", constate Hülshorst lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, "j'ai pu rouler librement sans problème, mais lorsque je me suis approché du premier virage après le départ, je me suis montré un peu plus réservé, il me manquait l'agressivité et le dernier mordant. On essaie certes de faire abstraction d'une telle chute et de la blessure, mais qu'on le veuille ou non, cela reste quelque part dans un coin de la tête".

Malgré tout, il continue à prendre du plaisir dans le sport. Mais l'investissement financier et en temps, ainsi que de légères douleurs dans la jambe après l'ablation de l'ongle avant Noël, l'ont poussé à prendre la décision, avec sa famille, de dire adieu à la course active.

Hülshorst : "Je participe encore à deux ou trois courses. Une pour me préparer à Balkbrug ou Vries et ensuite ma dernière course sur ma piste à Lüdinghausen et éventuellement encore sur le Bergring à Teterow, où je me suis toujours très bien débrouillé".

C'est d'ailleurs sur ce même Westfalenring que Christian Hülshorst a disputé sa toute première course en 1995, alors qu'il était licencié B. Si l'on y réfléchit bien, il n'a pas pu participer à la course. Pourquoi ? "Je ne me suis pas qualifié, c'était très serré", se souvient-il, "à l'époque, les grilles de départ étaient encore pleines de candidats".

Un an plus tard, au même endroit, les choses se sont mieux passées. Victoire pour Christian Hülshorst en licence B. "C'était génial", s'enthousiasme-t-il encore aujourd'hui, "Ronny Reuwer, Helge Hü et moi avons pris le dernier virage à égalité de points dans la dernière course, je suis passé et j'ai gagné. Unique".