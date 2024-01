Christian Hülshorst: "Ultima curva, passo, vittoria".

Per Christian Hülshorst, noto a tutti come "Hülse", le corse sono finite dopo la sua 30ª stagione su pista. A 46 anni, il Westfalico di Lüdinghausen parteciperà forse ad altre due o tre gare prima di concludere la sua carriera attiva. Tuttavia, vuole rimanere fedele al suo AMSC Lüdinghausen e da qualche tempo fa parte del consiglio di amministrazione in qualità di responsabile del turismo.

Alla fine, il ritiro di Hülse è dovuto alle conseguenze di un brutto incidente avvenuto all'inizio di agosto 2022, quando si è schiantato contro l'asse in una gara su pista ad Aduard, in Olanda, rompendosi la coscia. Dopo un'operazione riuscita all'ospedale di Groningen, il beniamino di Lüdinghausen è tornato in tribuna solo tre settimane dopo, circondato dal suo fan club al GP su pista lunga di Scheeßel. Tipico.

Tuttavia, le corse non erano in programma per il momento. Nella sua gara di casa a Lüdinghausen, come da tradizione ogni anno in occasione della "festa del papà" a maggio, Christian Hülshorst era di nuovo al via con il suo numero 41. Alla fine, si è classificato al quinto posto. Alla fine è arrivato almeno quinto. Tuttavia, deve ancora aspettare per ottenere una vittoria al Westfalenring nella Classe Licenza Internazionale.

"Dopo la frattura della gamba, non mi sento più sicuro come negli anni precedenti", ha dichiarato Hülshorst in un'intervista a SPEEDWEEK.com, "Ho potuto guidare liberamente senza problemi, ma quando si è trattato di affrontare la prima curva dopo la partenza, sono stato un po' più cauto, mancando l'aggressività e il morso finale. Si cerca di ignorare una caduta del genere e l'infortunio, ma che lo si voglia o no, in qualche modo rimane in fondo alla mente".

Nonostante tutto, lo sport gli piace ancora. Tuttavia, tutte le spese finanziarie e di tempo, oltre a un leggero fastidio alla gamba dopo la rimozione del chiodo prima di Natale, hanno portato alla decisione, insieme alla sua famiglia, di dire addio alle corse attive.

Hülshorst: "Faccio ancora due o tre gare. Una come preparazione a Balkbrug o a Vries e poi la mia ultima gara sulla pista di casa a Lüdinghausen e forse sul Bergring a Teterow, dove ho sempre fatto molto bene".

Tra l'altro, Christian Hülshorst ha disputato la sua prima gara proprio su questo Westfalenring nel 1995 come titolare di una licenza B. Per la precisione, non era autorizzato a correre. Per essere precisi, non gli fu permesso di partecipare alla gara. Perché? "Non mi sono qualificato, c'è mancato poco", ricorda, "i campi di partenza erano ancora pieni di concorrenti".

Un anno dopo, nello stesso luogo, le cose andarono meglio. Vittoria per Christian Hülshorst nella licenza B. "È stato fantastico", racconta ancora oggi, "Ronny Reuwer, Helge Hü e io siamo entrati nell'ultima curva a pari punti nell'ultima gara, li ho superati e ho vinto. È stato unico".