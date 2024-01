Christian Hülshorst: "Última curva, passo, vitória"

Christian Hülshorst disputará uma corrida pela última vez na sua carreira no Westfalenring, em Lüdinghausen, no dia da Ascensão. No Pentecostes, competirá no Bergring, em Teterow. Depois disso, é o fim.

Para Christian Hülshorst, conhecido por todos como "Hülse", as corridas terminaram após a sua 30ª época de pista. Agora com 46 anos, o vestefaliano de Lüdinghausen talvez participe em mais duas ou três corridas antes de terminar a sua carreira ativa. No entanto, quer manter-se fiel à sua AMSC Lüdinghausen e, desde há algum tempo, é membro da direção como diretor de turismo.

Em última análise, a reforma de Hülse ficou a dever-se às consequências de um acidente grave no início de agosto de 2022, quando embateu na prancha durante uma corrida em pista de relva em Aduard, na Holanda, partindo a coxa. Após uma operação bem sucedida no hospital de Groningen, o favorito de Lüdinghausen estava de volta às bancadas apenas três semanas depois, rodeado pelo seu clube de fãs no GP de pista longa em Scheeßel. Típico.

Mas, para já, as corridas não estavam na ordem do dia. Na sua corrida em casa, em Lüdinghausen, como é tradicional todos os anos no "Dia do Pai", em maio, Christian Hülshorst estava de volta à partida com o seu número 41. No final, terminou em quinto lugar, pelo menos. No entanto, ainda tem de esperar por uma vitória em Westfalenring na classe International Licence.

"Depois de ter partido a perna, já não me sinto tão confiante como nos anos anteriores", disse Hülshorst numa entrevista ao SPEEDWEEK.com, "Consegui rodar livremente sem problemas, mas quando cheguei à primeira curva após a partida, fui um pouco mais cauteloso, faltou-me a agressividade e a mordida final. Tentamos bloquear um acidente como esse e a lesão, mas, quer queiramos quer não, de alguma forma fica no fundo da nossa mente."

Apesar de tudo, continua a gostar do desporto. No entanto, todas as despesas financeiras e de tempo, além de um ligeiro desconforto na perna após a remoção do prego antes do Natal, levaram à decisão, juntamente com a sua família, de dizer adeus às corridas activas.

Hülshorst: "Continuo a fazer duas ou três corridas. Uma como preparação em Balkbrug ou Vries e depois a minha última corrida na minha pista de origem, em Lüdinghausen, e possivelmente em Bergring, em Teterow, onde sempre me dei muito bem."

Por acaso, Christian Hülshorst disputou a sua primeira corrida neste mesmo Westfalenring em 1995, como titular de uma licença B. Para ser exato, afinal não lhe foi permitido participar na corrida. Porquê? "Não me qualifiquei, foi por pouco", recorda, "na altura, os campos de partida ainda estavam cheios de concorrentes".

Um ano mais tarde, no mesmo local, as coisas correram melhor. Vitória para Christian Hülshorst na licença B. "Ronny Reuwer, Helge Hü e eu entrámos na curva final em igualdade de pontos na última corrida, ultrapassei-os e ganhei. Foi único".