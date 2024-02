MSC Melsungen : "Nous n'avons pas été épargnés par les coûts".

Début août 2023, le MSC Melsungen a été très malchanceux avec la météo. Il devait à nouveau s'agir de deux superbes journées de course dans le cadre de la 61e course internationale sur piste en herbe au pont Sankt-Georg. Le samedi, tout semblait encore aller pour le mieux et il était possible de courir dans les catégories junior A, enduro et speedkart. De plus, les quatre premières manches pour la coupe de la piste chez les side-cars nationaux.

Mais le dimanche, traditionnellement le jour principal des courses à Melsungen, il a tellement plu que la course a dû être annulée avant même la première course. C'est toujours une chose amère pour tous les participants, y compris pour les fans, dont certains étaient venus de loin.

Fin janvier, le comité directeur du MSC Melsungen 1927 e.V. avait invité ses membres à l'assemblée générale annuelle. Le premier président Stefan Sonntag a commencé par demander à toutes les personnes présentes de respecter une minute de silence en l'honneur des coureurs décédés en 2023.

D'un point de vue économique, le traitement de la course annulée du mois d'août a été très décevant pour le club. "L'annulation de la course ne nous a évidemment pas épargné les coûts", rapporte Mario Siebert, le deuxième président du MSC, "les taxes aux offices régionaux pour les autorisations ont dû être payées intégralement, tout comme la taxe au DMSB. Ensuite, il y avait les frais d'assurance complets et ceux de la Croix-Rouge. En fait, l'infrastructure du circuit a engendré 100 % de frais et, en contrepartie, peu de recettes. Et pour couronner le tout, nous avons dû jeter les programmes par cartons entiers à la fin".

Mais malgré tout, on ne veut pas se laisser abattre au MSC Melsungen. Au contraire, on regarde vers l'avant avec espoir. Les membres veulent continuer à porter haut la communauté et prévoient la prochaine course internationale sur piste en herbe pour les 3 et 4 août. La nouveauté est une journée portes ouvertes avec une course d'écoliers sur une piste en herbe de 200 mètres à l'intérieur.

Siebert : "Pour la course du mois d'août, nous nous engageons à ce que tous les pilotes qui étaient à Melsungen en 2023 et qui ont renoncé en bloc à une partie de leur cachet puissent et doivent à nouveau courir à Melsungen en 2024. Pour cela, nous demandons à tous les actifs intéressés d'envoyer rapidement une inscription au MSC".

L'objectif à long terme des Hessois du Nord est le centenaire du club en 2027, date à laquelle ils prévoient d'organiser une manifestation plus importante pour l'occasion. Siebert : "D'ici là, nous espérons que le déficit financier sera comblé et que la caisse sera à nouveau au même niveau qu'avant la course de 2023.