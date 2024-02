MSC Melsungen: "Non ci sono stati risparmiati i costi".

MSC Melsungen è stata molto sfortunata con il tempo all'inizio di agosto 2023. La 61a Gara Internazionale su Pista d'Erba al Sankt-Georg-Brücke avrebbe dovuto essere un'altra due giorni di grandi corse. Sabato, tutto sembrava ancora buono e le classi Junior A, Enduro e Speedkart hanno potuto gareggiare. Si sono svolte anche le prime quattro gare della Coppa nazionale sidecar su pista.

Tuttavia, la domenica, tradizionalmente il giorno della gara principale a Melsungen, ha piovuto così tanto che la gara ha dovuto essere annullata prima della prima prova. È sempre un boccone amaro da mandare giù per tutte le persone coinvolte, compresi i fan, alcuni dei quali erano venuti da lontano.

Alla fine di gennaio, il consiglio direttivo di MSC Melsungen 1927 e.V. ha invitato i suoi membri all'assemblea generale annuale. All'inizio, il primo presidente Stefan Sonntag ha chiesto a tutti i presenti di osservare un minuto di silenzio in onore dei corridori deceduti del 2023.

Il bilancio della gara annullata in agosto è stato molto preoccupante per il club dal punto di vista economico. "Naturalmente l'annullamento della gara non ci ha fatto risparmiare sui costi", riferisce Mario Siebert, secondo presidente del CSM, "le tasse per i permessi agli uffici regionali dovevano essere pagate per intero, così come la tassa per il DMSB. Poi c'erano i costi assicurativi completi e quelli per la DRK. In sostanza, l'infrastruttura dell'ippodromo comportava costi al 100% e in cambio non portava quasi nessuna entrata. Inoltre, alla fine abbiamo dovuto smaltire i libretti dei programmi in cartoni".

Tuttavia, MSC Melsungen non ha intenzione di lasciarsi abbattere. Al contrario, guardano al futuro con speranza. I soci vogliono mantenere viva la comunità e stanno programmando la prossima gara internazionale su pista in erba per il 3 e 4 agosto. Una novità è rappresentata da una giornata aperta con una gara scolastica su una pista in erba di 200 metri nell'area coperta.

Siebert: "Per la gara di agosto abbiamo promesso che tutti i corridori che hanno partecipato a Melsungen nel 2023 e che hanno rinunciato a una parte della loro quota di iscrizione possono e devono gareggiare nuovamente a Melsungen nel 2024. A tal fine, chiediamo a tutti i corridori attivi di inviare un modulo di iscrizione al MSC il prima possibile".

L'obiettivo a lungo termine per i North Hessians è il centenario del club nel 2027, anno in cui è in programma un evento più grande per celebrare l'occasione. Siebert: "Per allora, speriamo che il gap finanziario sia stato colmato e che la tesoreria sia tornata al livello di prima della gara del 2023".