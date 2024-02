MSC Melsungen: "Os custos não nos foram poupados"

Na sua Assembleia Geral Anual, o MSC Melsungen discutiu as consequências financeiras do cancelamento da corrida em 2023. No entanto, os membros estão confiantes quanto ao futuro.

A MSC Melsungen teve muito azar com o tempo no início de agosto de 2023. A 61ª Corrida Internacional de Pista de Grama em Sankt-Georg-Brücke era suposto ser mais dois grandes dias de corrida. No sábado, tudo ainda parecia bem e as classes Junior A, Enduro e Speedkart puderam correr. Também se realizaram as primeiras quatro corridas da Taça Nacional de sidecar.

No entanto, no domingo, tradicionalmente o dia da corrida principal em Melsungen, choveu tanto que a corrida teve de ser cancelada antes da primeira corrida. Esta é sempre uma situação amarga para todos os envolvidos, incluindo os adeptos, alguns dos quais tinham viajado de longe.

No final de janeiro, a direção da MSC Melsungen 1927 e.V. convidou os seus membros para a assembleia geral anual. No início, o 1º Presidente Stefan Sonntag pediu a todos os presentes que guardassem um minuto de silêncio em homenagem aos pilotos falecidos de 2023.

A análise da corrida cancelada em agosto foi muito preocupante para o clube do ponto de vista económico. "É claro que o cancelamento da corrida não nos poupou custos", relata Mario Siebert, 2º Presidente do MSC, "as taxas para os escritórios regionais para as licenças tiveram de ser pagas na totalidade, assim como a taxa para a DMSB. Depois, havia todos os custos de seguro e os do DRK. Basicamente, as infra-estruturas do hipódromo eram 100 por cento onerosas e, em contrapartida, não geravam praticamente nenhum rendimento. Para além disso, no final, tivemos de deitar fora os folhetos do programa em caixas de cartão".

No entanto, a MSC Melsungen não se deixa abater por esta situação. Pelo contrário, estão a olhar para o futuro com esperança. Os membros querem manter a comunidade viva e estão a planear a próxima corrida internacional em pista de relva para 3 e 4 de agosto. Uma novidade é um dia aberto com uma corrida escolar numa pista de relva de 200 metros na área coberta.

Siebert: "Para a corrida de agosto, prometemos que todos os pilotos que estiveram em Melsungen em 2023 e que renunciaram a parte da sua taxa podem e devem correr em Melsungen novamente em 2024. Para este efeito, pedimos a todos os cavaleiros activos que enviem um formulário de inscrição para o MSC o mais rapidamente possível".

O objetivo a longo prazo para os Hessianos do Norte é o 100º aniversário do clube em 2027, altura em que estão a planear um evento maior para assinalar a ocasião. Siebert: "Nessa altura, esperamos que o défice financeiro tenha sido colmatado e que a tesouraria tenha voltado ao nível em que se encontrava antes da corrida de 2023.