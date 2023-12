Colly y Daisy: ¿Qué es lo próximo para el dream team?

Nicole Standke, conocida como "Colly", y Theresia Hölper, conocida como "Resi", ganaron la Copa de Pista 2022 en la clase sidecar, el "pequeño" campeonato alemán para sidecares B. Sin embargo, las dos mujeres de Posthausen y Lüdinghausen no querían pasar a la clase de licencia internacional; en su lugar, la idea era adquirir primero más experiencia en competición.

Pero entonces todo cambió. Resi abandonó el deporte (¿por el momento?) debido a un embarazo y Colly encontró una copiloto muy experimentada en Desiree Holstein ("Crazy Daisy"), que también competía en la licencia I con el danés Mike Frederiksen. El nuevo dúo femenino organizó con éxito su primera carrera con una victoria en la prueba de pista de arena de Hechthausen.

Sin embargo, Nicole Standke tuvo que reducir un poco su participación durante la temporada debido a un pequeño accidente laboral, que le impidió completar más de seis carreras. Standke/Holstein eran muy favoritos para la copa de pista de Melsungen. Pero tuvieron mala suerte con la rotura de la caja de cambios en los entrenamientos del sábado.

Sólo pudieron disputar las primeras carreras esa misma tarde porque Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann, de Wagenfeld, pusieron su equipo a su disposición. Cuando al día siguiente les montaron una nueva caja de cambios, el resto de la carrera se canceló debido a las condiciones meteorológicas. Eso fue todo. El trofeo de la pista fue para Fabian Müller y su copiloto Peter Maurer, que falleció en un accidente poco después.

Echando la vista atrás, la temporada 2023 tuvo "muchos altibajos, pero también algunos" para Nicole Standke. La muerte de Peter Maurer en el DM de Herxheim conmocionó a la noralemana, que no estaba allí: "Nos conocíamos desde que Fabian y Peter empezaron a correr. Siempre nos llevábamos bien, competíamos limpiamente y nos divertíamos mucho juntos. Todo nuestro equipo apreciaba mucho a Peter. Cuando nos enteramos de la tragedia, todos tuvimos que tragar saliva y estuvimos a punto de llorar".

Nicole Standke aún no podía decir qué pasará después: "Yo misma aún no sé qué, cuándo y hasta qué punto haremos qué. Veremos qué pasa en 2024".

Desiree Holstein, que desde entonces se ha mudado por motivos personales y ahora vive cerca de Nidda ("de vuelta a casa"), también está en el aire. "En cuanto Nicole pueda montar sin problemas, volveré a montar con ella. Hasta ahora no he tenido ninguna otra consulta, aunque me parece una pena". Acabó 7ª con el danés Mike Frederiksen en los Campeonatos de Europa de Pista sobre Hierba de Bad Hersfeld.