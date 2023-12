Colly et Daisy : quel est l'avenir de la dream team ?

Nicole Standke, surnommée "Colly", et Theresia Hölper, surnommée "Resi", ont remporté en 2022 la Coupe de la piste dans la catégorie side-car, le "petit" championnat allemand des attelages de catégorie B. Les deux femmes originaires de Posthausen et Lüdinghausen ne voulaient pas passer à la classe internationale des licences, mais plutôt acquérir de l'expérience en course.

Mais tout a changé. Resi a quitté le sport (pour le moment ?) en raison d'une grossesse et Colly a trouvé en Desiree Holstein ("Crazy Daisy") une copilote très expérimentée, qui courait également en licence I avec le Danois Mike Frederiksen. Le nouveau duo féminin a réussi sa première course en remportant la course sur sable de Hechthausen.

Nicole Standke a toutefois dû réduire son temps de travail en raison d'un petit accident du travail, ce qui ne lui a pas permis de participer à plus de six courses. Pour la coupe sur piste de Melsungen, Standke/Holstein étaient hautement favoris. Mais ils ont joué de malchance avec une boîte de vitesses cassée lors de l'entraînement du samedi.

Ils n'ont pu disputer les premières manches l'après-midi même que parce que Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann, de Wagenfeld, ont mis leur attelage à leur disposition. L'autre jour, alors qu'ils avaient installé une nouvelle boîte de vitesses, la suite de la course a été annulée en raison des conditions météorologiques. C'est tout. La coupe de la piste est revenue à Fabian Müller et à son copilote Peter Maurer, décédé peu de temps après dans un accident.

Rétrospectivement, la saison 2023 a connu pour Nicole Standke "beaucoup de hauts, mais aussi quelques bas". Le décès de Peter Maurer lors des championnats d'Allemagne à Herxheim a ébranlé la Nord-Allemande, qui n'était pas elle-même sur place : "Nous nous connaissions depuis que Fabian et Peter faisaient de la course. Nous nous sommes toujours bien entendus, avons participé à des courses loyales et avons pris du plaisir ensemble. Toute notre équipe appréciait beaucoup Peter. Lorsque nous avons appris la tragédie, nous avons tous dû déglutir et étions au bord des larmes".

Nicole Standke n'a pas encore pu dire ce qui allait se passer : "Je ne sais pas encore moi-même ce que nous allons faire, quand et dans quelle mesure. Nous verrons bien ce qui se passera en 2024".

Desiree Holstein, qui a entre-temps déménagé pour des raisons privées et vit désormais près de Nidda ("retour au pays"), est elle-même un peu en suspens pour le moment. "Dès que Nicole sera sûre de pouvoir partir, je repartirai avec elle. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres demandes, bien que je trouve cela très dommage". Avec le Danois Mike Frederiksen, elle a terminé septième aux championnats d'Europe sur piste en herbe à Bad Hersfeld.