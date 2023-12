Colly e Daisy: quale sarà il prossimo passo del dream team?

Nicole Standke, detta "Colly", e Theresia Hölper, detta "Resi", hanno vinto la Track Cup 2022 nella classe sidecar, il "piccolo" campionato tedesco per i sidecar B. Tuttavia, le due donne di Posthausen e Lüdinghausen non volevano passare alla classe delle licenze internazionali; l'idea era invece quella di fare prima un po' di esperienza nelle corse.

Ma poi tutto è cambiato. Resi ha abbandonato lo sport (per il momento?) a causa di una gravidanza e Colly ha trovato una copilota molto esperta in Desiree Holstein ("Crazy Daisy"), che correva anche lei nella licenza I con il danese Mike Frederiksen. Il nuovo duo femminile ha organizzato con successo la sua prima gara con una vittoria nella gara su pista di sabbia a Hechthausen.

Tuttavia, Nicole Standke è stata costretta a ridursi un po' durante la stagione a causa di un piccolo incidente sul lavoro, che le ha impedito di disputare più di sei gare. Standke/Holstein erano molto favorite per la Coppa delle Piste a Melsungen. Ma la sfortuna li ha colpiti con la rottura del cambio durante l'allenamento di sabato.

Hanno potuto disputare le prime gare lo stesso pomeriggio solo perché Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann di Wagenfeld hanno messo a disposizione la loro squadra. Quando il giorno successivo è stato montato un nuovo cambio, il resto della gara è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche. Questo è quanto. Il trofeo della pista andò a Fabian Müller e al copilota Peter Maurer, che morì in un incidente poco tempo dopo.

Guardando indietro, la stagione 2023 ha avuto "molti alti, ma anche alcuni bassi" per Nicole Standke. La morte di Peter Maurer al DM di Herxheim ha scosso la nord-tedesca, che non era presente: "Ci conoscevamo da quando Fabian e Peter hanno iniziato a correre. Siamo sempre andati d'accordo, abbiamo gareggiato lealmente e ci siamo divertiti molto insieme. Peter piaceva molto a tutta la nostra squadra. Quando abbiamo saputo della tragedia, abbiamo tutti dovuto deglutire e siamo stati molto vicini alle lacrime".

Nicole Standke non è ancora in grado di dire cosa accadrà in seguito: "Non so ancora io stessa cosa, quando e in che misura faremo cosa. Vediamo cosa succederà nel 2024".

Desiree Holstein, che nel frattempo si è trasferita per motivi personali e ora vive vicino a Nidda ("a casa"), è al momento in bilico. "Non appena Nicole sarà in grado di cavalcare, tornerò a pedalare con lei. Finora non ho avuto altre richieste, anche se credo sia un peccato". Si è classificata settima con il danese Mike Frederiksen ai Campionati Europei su pista in erba di Bad Hersfeld.