Colly e Daisy: O que se segue para a equipa de sonho?

As equipas exclusivamente femininas nas pistas são raras. Nicole Standke e a copiloto Desiree Holstein fizeram algumas corridas bem sucedidas em 2023. O que é que se segue para as duas amazonas? Será que vão continuar?

por Rudi Hagen - Automatic translation from German

Nicole Standke, conhecida como "Colly", e Theresia Hölper, conhecida como "Resi", venceram a Taça de Pista 2022 na classe sidecar, o "pequeno" campeonato alemão para sidecars B. No entanto, as duas mulheres de Posthausen e Lüdinghausen não queriam passar para a classe de licença internacional; em vez disso, a ideia era ganhar mais experiência de corrida primeiro.

Mas depois tudo mudou. Resi abandonou o desporto (para já?) devido a uma gravidez e Colly encontrou uma copiloto muito experiente em Desiree Holstein ("Crazy Daisy"), que também corria na licença I com o dinamarquês Mike Frederiksen. A nova dupla feminina organizou com sucesso a sua primeira corrida com uma vitória na corrida em pista de areia em Hechthausen.

No entanto, Nicole Standke teve de reduzir um pouco a sua participação durante a época devido a um pequeno acidente de trabalho, o que a impediu de efetuar mais de seis corridas. A Standke/Holstein era a grande favorita para a Taça de Pista em Melsungen. Mas tiveram azar com uma caixa de velocidades partida nos treinos de sábado.

Só puderam disputar as primeiras corridas na mesma tarde, porque Dennis Möhlenpage/Pascal Hillmann, da Wagenfeld, colocaram a sua equipa à disposição. No dia seguinte, quando a nova caixa de velocidades foi montada, o resto da corrida foi cancelado devido às condições climatéricas. E assim foi. O troféu de pista foi para Fabian Müller e o copiloto Peter Maurer, que morreu num acidente pouco tempo depois.

Olhando para trás, a época de 2023 teve "muitos pontos altos, mas também alguns pontos baixos" para Nicole Standke. A morte de Peter Maurer no DM em Herxheim abalou a alemã do norte, que não estava presente: "Conhecemo-nos desde que Fabian e Peter começaram a correr. Sempre nos demos bem, competimos de forma leal e divertimo-nos muito juntos. Toda a nossa equipa gostava muito do Peter. Quando soubemos da tragédia, tivemos todos de engolir e ficámos muito perto das lágrimas."

Nicole Standke ainda não foi capaz de dizer o que vai acontecer a seguir: "Eu própria ainda não sei o quê, quando e em que medida vamos fazer o quê. Vamos ver o que acontece em 2024".

Desiree Holstein, que entretanto se mudou por razões pessoais e vive agora perto de Nidda ("de volta a casa"), também não sabe o que fazer. "Assim que a Nicole estiver segura para montar, voltarei a montar com ela. Até agora não tive mais nenhum pedido de informação, o que é uma pena". Ela terminou em 7º lugar com o dinamarquês Mike Frederiksen no Campeonato Europeu de Pista de Grama em Bad Hersfeld.