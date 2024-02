Tout nouveau : Andreas Horn avec Desiree Holstein dans le bateau

Andreas Horn (51 ans) du MSC Berghaupten a couru en side-car en 2023 avec le jeune débutant Jack Düringer. Au fil de la saison, ils s'accordaient mieux course après course, mais du point de vue des résultats, ils ont dû faire face à quelques abandons dus à des problèmes techniques.

Puis vint le championnat DMSB à Herxheim, au cours duquel Peter Maurer, copilote de Fabian Müller, fut victime d'un accident mortel. "Ce terrible accident s'est produit juste devant nous", se souvient Andy Horn, "après cela, j'ai envisagé d'arrêter de faire de la course. Mais plus tard, après de longues réflexions, j'ai décidé de continuer à courir".

Horn et Düringer ont maintenant renoncé à leur collaboration au sein de l'attelage. La saison prochaine, Desiree Holstein sera la copilote du coureur de Friedberg. Cette Hessoise de 39 ans a quitté Bunde, en Basse-Saxe, pour des raisons privées et s'est installée à Nidda, à seulement 30 km de Friedberg. Andreas Horn et sa femme Melanie ont aidé activement à ce déménagement.

La pétillante "Craisy Daisy", mère de trois enfants, a de nombreuses années d'expérience en tant que passagère. Dernièrement, elle s'est classée septième avec le Danois Mike Frederiksen lors des championnats d'Europe de Bad Hersfeld. La saison dernière, Desiree était également copilote de Nicole Standke d'Ottersberg dans le cadre des Masters B d'attelage. Holstein : "J'ai convenu avec Andy que je roulerais aussi avec Colly, si elle devait prendre le départ quelque part cette saison".

Le nouveau duo Horn/Holstein espère obtenir le plus de contrats de départ possible pour la saison à venir et être épargné par les défaillances techniques et les blessures.