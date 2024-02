Novidade: Andreas Horn com Desiree Holstein no barco

Andreas Horn (51), da MSC Berghaupten, competiu com o jovem recém-chegado Jack Düringer no sidecar em 2023. Ao longo da época, foram-se harmonizando mais de corrida para corrida, mas tiveram de enfrentar algumas desistências devido a problemas técnicos.

Depois veio o campeonato DMSB em Herxheim, onde Peter Maurer morreu num acidente como copiloto de Fabian Müller. "O terrível acidente aconteceu mesmo à nossa frente", recorda Andy Horn, "depois disso, brinquei com a ideia de deixar de correr. Mas mais tarde, depois de muita deliberação, decidi continuar".

Horn e Düringer renunciaram agora à sua parceria na equipa. Na próxima época, Desiree Holstein será a copiloto da Friedberger. A natural de Hesse, de 39 anos, mudou-se de Bunde, na Frísia Oriental, Baixa Saxónia, para Nidda, que fica apenas a cerca de 30 quilómetros de Friedberg, no início do ano por razões pessoais. Andreas Horn e a sua mulher Melanie ajudaram ativamente na mudança.

A animada "Craisy Daisy", mãe de três filhos, tem muitos anos de experiência como copiloto. Mais recentemente, ela ficou em 7º lugar com o dinamarquês Mike Frederiksen no Campeonato Europeu em Bad Hersfeld. Desiree também foi copiloto de Nicole Standke, de Ottersberg, no Masters de Combinação B na época passada. Holstein: "Combinei com o Andy que também iria correr com a Colly se ela começasse em algum lado esta época."

A nova dupla Horn/Holstein espera obter o maior número possível de contratos de titular na próxima época e ser poupada a falhas técnicas e lesões.