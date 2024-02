Markus Venus : "D'une certaine manière, la saison a été comme ensorcelée".

"La chute d'Altrip nous a poursuivis tout au long de la saison", se souvient Markus Venus (41 ans) dans un entretien avec SPEEDWEEK.com. Pour rappel, lors de la finale du jour de la Fête-Dieu 2023 à Altrip, Venus et son copilote Markus Eibl ont percuté l'attelage d'Imanuel Schramm et de sa copilote Nadin Löffler, sans qu'ils en soient responsables, lorsque la courroie de distribution de leur moto s'est rompue, ce qui leur a fait perdre subitement la propulsion.

Alors que chez Eibl, on a constaté plus tard un éclat du cartilage du métacarpe et une déchirure de la cheville, chez Venus, on a diagnostiqué un os du jarret cassé et une cheville plusieurs fois écrasée. Mais tout aurait pu être bien, bien pire pour toutes les personnes concernées, ont rapporté plus tard des témoins oculaires.

Malgré des douleurs au pied, l'équipe de pointe du RSC Pfarrkirchen a encore remporté les courses de Vechta et de Mühldorf à la fin de la saison, mais lors de la finale du championnat d'Europe à Bad Hersfeld, la sorcière des défauts a frappé de plein fouet. Venus : "C'était une catastrophe technique, car les nouveaux allumages numériques n'ont pas fonctionné chez nous". Ils n'ont donc pas pu défendre leur titre européen.

"D'une certaine manière, la saison a été comme ensorcelée", continue de méditer Markus Venus, "pas seulement en ce qui nous concerne, mais aussi en ce qui concerne les accidents fatals qui nous ont tous emportés".

Pour la prochaine saison sur piste, Venus continuera à rouler avec Markus Eibl (41 ans). Son partenaire et ami de longue date, Markus Heiß de Pfarrkirchen, ne pourra plus, pour des raisons de santé, faire le tour du bateau en tant que copilote. L'homme de 37 ans a dû se faire opérer deux fois du disque intervertébral.

Outre les courses sur herbe et sur sable, Markus Venus participera à des courses sur route comme en 2023. Il pilotera prochainement une LCR Yamaha 600, avec laquelle l'Autrichien Peter Kimeswenger et son copilote tchèque Ondrej Sedlacek ont récemment couru en championnat du monde. Le copilote de Venus sera Sedlacek. Si les tests en France se déroulent bien, le nouveau couple germano-tchèque pourrait à l'avenir s'aligner en IDM Sidecar et peut-être aussi en Championnat du monde Sidecar.