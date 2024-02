Markus Venus: "La stagione è stata in qualche modo sfortunata".

Markus Venus e il copilota Markus Eibl non hanno potuto difendere il titolo del Campionato Europeo 2022 a Bad Hersfeld nel 2023. La tecnologia è entrata in sciopero. Avevano già avuto sfortuna con un brutto incidente. Che cosa è successo dopo?

"L'incidente di Altrip ci ha perseguitato per tutta la stagione", ricorda Markus Venus (41) in un'intervista a SPEEDWEEK.com. Per ricordare, Venus e il suo copilota Markus Eibl si sono schiantati contro la squadra di Imanuel Schramm e del copilota Nadin Löffler nella finale di giornata del Corpus Christi 2023 ad Altrip, senza alcuna colpa, quando la cinghia di distribuzione della loro moto si è rotta e di conseguenza hanno perso improvvisamente la propulsione.

Mentre a Eibl è stata successivamente diagnosticata una cartilagine scheggiata nel metacarpo e una frattura nella caviglia, a Venus è stata diagnosticata una frattura dell'astragalo e una frattura multipla della caviglia. Ma sarebbe potuta andare molto, molto peggio per tutte le persone coinvolte, come hanno riferito in seguito i testimoni oculari.

Nonostante il dolore ai piedi, la squadra di punta dell'RSC Pfarrkirchen vinse comunque le gare di Vechta e Mühldorf alla fine della stagione, ma alla finale dei Campionati Europei di Bad Hersfeld il difetto li colpì in pieno. Venus: "È stato un disastro tecnico, perché le nuove accensioni digitali non funzionavano". Di conseguenza, non hanno potuto difendere il loro titolo di campionesse d'Europa.

"In qualche modo la stagione è stata sfortunata", continua Markus Venus, "non solo per quanto riguarda noi, ma anche per gli incidenti disastrosi che ci hanno trascinato con loro".

Nella prossima stagione su pista, Venus continuerà a correre con Markus Eibl (41). Il suo compagno e amico di tanti anni, Markus Heiß di Pfarrkirchen, non potrà più gareggiare come copilota per motivi di salute. Il 37enne ha dovuto recentemente sottoporsi a due operazioni al disco intervertebrale.

Oltre a gareggiare su erba e sabbia, Markus Venus continuerà a correre su strada nel 2023. Sarà presto in sella a una Yamaha 600 LCR, sulla quale l'austriaco Peter Kimeswenger e il suo copilota ceco Ondrej Sedlacek hanno corso l'ultima volta nel Campionato del Mondo. Sedlacek sarà il copilota di Venus. Se i test in Francia andranno bene, la nuova coppia tedesco-ceca potrebbe gareggiare nell'IDM Sidecar e forse anche nel Campionato del Mondo Sidecar in futuro.