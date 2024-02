Markus Venus: "De alguma forma, a época foi azarada"

Markus Venus e o copiloto Markus Eibl não puderam defender o título do Campeonato da Europa de 2022 em Bad Hersfeld, em 2023. A tecnologia entrou em greve. Já tinham tido azar com um acidente desagradável. O que é que aconteceu a seguir?

"O acidente em Altrip perseguiu-nos durante toda a época", recorda Markus Venus (41) numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. Para recordar, Venus e o seu copiloto Markus Eibl chocaram com a equipa de Imanuel Schramm e o copiloto Nadin Löffler na final do dia em Corpus Christi 2023, em Altrip, sem qualquer culpa, quando a correia de distribuição da sua mota se partiu e, consequentemente, perderam subitamente a propulsão.

Enquanto Eibl foi mais tarde diagnosticado com uma cartilagem lascada no metacarpo e uma fissura no tornozelo, Vénus foi diagnosticado com um talo partido e um tornozelo com vários estilhaços. Mas poderia ter sido muito, muito pior para todos os envolvidos, segundo testemunhas oculares relataram mais tarde.

Apesar das dores nos pés, a equipa de topo do RSC Pfarrkirchen ainda ganhou as corridas em Vechta e Mühldorf no final da época, mas na final do Campeonato da Europa em Bad Hersfeld o defeito atingiu-os em cheio. Venus: "Foi um desastre técnico, porque as novas ignições digitais não funcionaram para nós". Como resultado, não puderam defender o título de campeãs europeias.

"De alguma forma, a época foi um azar", continua Markus Venus, "não só em termos de nós, mas também em termos de acidentes desastrosos que nos levaram a todos com eles".

Na próxima época de pista, Venus vai continuar a correr com Markus Eibl (41). O seu parceiro e amigo de muitos anos, Markus Heiß, de Pfarrkirchen, já não poderá correr como copiloto por motivos de saúde. O piloto de 37 anos teve de ser submetido recentemente a duas operações ao disco intervertebral.

Para além das corridas na relva e na areia, Markus Venus continuará a correr na estrada em 2023. Em breve, irá pilotar uma LCR Yamaha 600, na qual o austríaco Peter Kimeswenger e o seu copiloto checo Ondrej Sedlacek correram pela última vez no Campeonato do Mundo. Sedlacek será o copiloto de Vénus. Se os testes em França correrem bem, a nova dupla germano-tcheca poderá competir no IDM Sidecar e talvez também no Campeonato do Mundo de Sidecar no futuro.