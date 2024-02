Marco Hundsrucker: Dar un paso atrás en las carreras en pista

El 20 de agosto del año pasado, Florian Niedermeier, copiloto de Marco Hundsrucker, perdió la vida en un accidente en Eenrum (Países Bajos). Hundsrucker sobrevivió gravemente herido. La fiscalía neerlandesa ha concluido su investigación. El motorista no tuvo la culpa y la moto estaba técnicamente en buen estado. Quizá unas vallas de protección hubieran evitado lo peor. SPEEDWEEK.com habló con Marco Hundsrucker.

Hola Marco, ¿cómo estás?

Está yendo. Un poco más lento de lo que pensaba, pero lo estoy consiguiendo. El pie todavía no está tan bien en un lado, todo ha crecido completamente en la izquierda, pero no del todo todavía en la derecha. Y con la cara, eso lleva tiempo.

¿Le molesta?

No, ya estoy volviendo al trabajo, sin muletas, pero tengo que ir poco a poco. Estuve en rehabilitación el año pasado, ahora sigo haciendo mucha fisioterapia y cosas así. Eso lleva su tiempo.

¿Siente dolor?

No, no tengo dolores, pero soy brutalmente susceptible a las inclemencias del tiempo, pero no es dolor. Cuando cambia el tiempo o hay viento frío, la parte derecha de mi cara está totalmente entumecida. Todos los nervios estaban seccionados. Ahora tengo tres placas y 25 tornillos en la cara. Permanecen ahí.

¿Sientes algo cuando te tocas la cara?

Lo único que siento son dos tornillos debajo de la nariz. Pero son muy pequeños.

¿Hay algo de metal en el pie?

Tengo un clavo y tres tornillos ahí. Vuelven a salir.

¿La baja laboral fue un problema?

La cancelé. Nunca quise quedarme en casa. Tengo un trabajo de oficina, así que empecé de nuevo la primera semana de diciembre. Pero no fue tan fácil. La rehabilitación y todo lo demás pasa por el seguro de pensiones y no puedes volver al trabajo sin más. Llegamos a un punto en el que podía trabajar lo que quisiera. El seguro de pensiones estuvo de acuerdo.

No tuvo ningún problema en el trabajo, ¿así que no se planteó el despido?

No, no. La caída en Holanda se conoció rápidamente aquí en Baviera a través de la televisión y otros medios de comunicación. Y mi principal jefe en el Grupo Lindner, aquí en Arnstorf, fue el primero en preguntarme cómo me iba. Siempre tuve su apoyo.

Marco, tengo que preguntarte ahora: ¿piensas continuar?

No, pero eso no tiene nada que ver con los choques. Simplemente ha llegado el momento de dejarlo. He vivido una época maravillosa en las carreras de pista. 47 años, porque ya estaba en la pista con mi padre en cochecito. Estuve activo en las carreras de carruajes durante 32 años, primero como copiloto y luego como piloto.

¿No dijo una vez que lo dejaría a los 50?

Sí, quería conducir hasta los 50 años. Este año cumplo 48 y tengo la moto rota desde Eenrum. De todas formas, no podría conducir este año hasta agosto por lo menos, si eres realista. ¿Así que volver a invertir tanto dinero para un año y medio? No me merece la pena. Y (traga saliva): Había acordado con Florian que correríamos juntos uno o dos años más.

Te llevabas bien con Florian Niedermeier, ¿verdad?

Sí, encajaba muy bien con Florian. Y para ser sincero, tampoco quiero correr con nadie más. Si tuviera 30 o 35 años, pensaría de otra manera. Pero en este momento se están juntando muchas cosas. Las cosas que me han molestado cada vez más en los últimos años, luego las inversiones necesarias y finalmente el accidente. Funcionaba tan bien con Florian, éramos una unidad.

¿Cómo se siente hoy por lo que pasó en Eenrum?

Hay fases, como en la rehabilitación, en las que tienes mucho tiempo para pensar. La pregunta que me ronda la cabeza es: ¿qué pasó? Sigo sin saber por qué ocurrió.

¿Sigue pendiente una investigación oficial?

No, ya la ha concluido la fiscalía holandesa. En ese sentido, todo está bien. De todas formas, tengo que elogiar a los holandeses, ya sea por la cooperación con la fiscalía o por mi tratamiento inicial en el circuito y luego por el tratamiento en el Hospital Universitario de Groningen, del que se dice que es uno de los tres mejores del mundo. Quedé totalmente satisfecho y también muy, muy agradecido. Me operaron un inglés, un alemán y un suizo. Dicen que el inglés es uno de los mejores cirujanos faciales del mundo.

Apenas cinco semanas después, visitó a su amigo Stephan Katt en los Campeonatos del Mundo por equipos en Roden. Allí estaba el mismo personal médico que en Eenrum, ¿verdad?

Sí, todos vinieron a saludarme. Les estoy muy agradecido por su servicio.

¿Podría Airfences haber evitado algo peor en Eenrum?

Podría, podría... Estoy totalmente a favor de que las carreras sólo se corran con vallas aéreas. Pero todos firmamos de antemano en Eenrum que reconocíamos que no había vallas aéreas.

Definitivamente necesitas continuar tu recuperación ahora, ¿no?

Sí, exactamente. Voy a dar un paso atrás en las carreras en pista. Pero seguiré corriendo con Stephan y ayudándole. Y también estaré con Markus Venus en las carreras de carretera. Ya lo he acordado con él. Pensar fuera de la caja, dar un paso atrás en las carreras en pista.