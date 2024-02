Marco Hundsrucker : Prendre un peu de recul par rapport au sport sur piste

Le 20 août dernier, Florian Niedermeier, passager de Marco Hundsrucker, a perdu la vie dans une chute à Eenrum, aux Pays-Bas. Hundsrucker a survécu, grièvement blessé. Le parquet néerlandais a entre-temps clôturé l'enquête. Le conducteur de l'attelage n'est pas responsable, la moto était techniquement en bon état. Des airfences auraient peut-être permis d'éviter le pire. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec Marco Hundsrucker.

Bonjour Marco, comment vas-tu ?

Ça va bien. Un peu plus lentement que prévu, mais ça va. Le pied n'est pas encore très bon d'un côté, à gauche tout est complètement soudé, mais à droite pas encore tout à fait. Et avec le visage, ça prend du temps.

Est-ce que cela te pèse ?

Non, j'ai déjà repris le travail, sans béquilles, mais je dois y aller doucement. J'ai fait de la rééducation l'année dernière, maintenant je fais encore beaucoup de kinésithérapie et d'autres choses. Cela prend du temps.

As-tu des douleurs ?

Non, je n'ai pas de douleurs, mais je suis très sensible aux conditions météorologiques, mais ce ne sont pas des douleurs. Quand le temps change ou qu'il y a un vent froid, le côté droit de mon visage est complètement engourdi. Tous les nerfs ont été sectionnés. Il y a maintenant trois plaques et 25 vis dans le visage. Elles restent aussi à l'intérieur.

Est-ce que tu sens quelque chose quand tu te touches le visage ?

La seule chose que je remarque, ce sont deux vis sous le nez. Mais elles sont très petites.

Y a-t-il aussi du métal dans le pied ?

J'ai un clou et trois vis. Elles vont ressortir.

Le congé maladie a-t-il été un problème au travail ?

Je l'ai interrompu. Je ne voulais plus rester à la maison. J'ai un travail de bureau, j'ai repris la première semaine de décembre. Mais ce n'était pas si simple. La rééducation et tout passe par l'assurance pension et tu ne peux pas simplement aller travailler. Nous avons réussi à faire en sorte que je puisse travailler comme je le souhaite. L'assurance pension était d'accord.

Tu n'as pas eu de problèmes professionnels, il n'était pas question de licenciement ou autre ?

Non, non. La chute en Hollande avait été rapidement connue ici en Bavière par la télévision et d'autres médias. Et ma directrice principale chez Lindner Group, chez nous à Arnstorf, a été la première à me demander comment je me sentais. J'ai toujours été soutenue.

Marco, je dois te demander maintenant : est-ce que tu penses continuer à rouler ?

Non, mais cela n'a rien à voir avec les chutes. Il est simplement temps pour moi d'arrêter. J'ai passé de très bons moments sur la piste. 47 ans, car j'étais déjà sur la piste en poussette avec mon père. Pendant 32 ans, j'ai été actif dans le sport d'attelage, d'abord comme passager, puis comme conducteur.

Tu n'as pas dit un jour que j'arrêterais à 50 ans ?

Oui, je voulais rouler jusqu'à 50 ans. J'aurai 48 ans cette année et ma moto est en panne depuis Eenrum. Cette année, je ne pourrais de toute façon pas rouler jusqu'en août au moins, si l'on est tout à fait réaliste. Alors, investir à nouveau autant d'argent pour un an et demi ? Ça n'en vaut plus la peine pour moi. Et (il déglutit) : J'avais convenu avec Florian que nous roulerions encore ensemble pendant un an ou deux.

Tu t'entendais bien avec Florian Niedermeier, n'est-ce pas ?

Oui, avec Florian, ça allait super bien. Et pour être honnête, je ne veux plus rouler avec quelqu'un d'autre. Si j'avais encore 30 ou 35 ans, je penserais peut-être différemment. Mais il y a tellement de choses qui se passent ici en ce moment. Ce qui m'a toujours plus dérangé ces dernières années, puis les investissements nécessaires et enfin l'accident,. Avec Florian, cela a si bien fonctionné, nous formions une unité.

Que penses-tu aujourd'hui de ce qui s'est passé à Eenrum ?

Il y a des phases, comme la rééducation, où tu as beaucoup de temps pour réfléchir. La question me revient sans cesse à l'esprit : que s'est-il passé ? Aujourd'hui encore, je ne sais pas pourquoi cela s'est passé ainsi.

Une enquête administrative est-elle encore en cours ?

Non, elle a été clôturée par le parquet néerlandais. Tout est donc en ordre. Je dois de toute façon faire l'éloge des Hollandais, qu'il s'agisse de la collaboration avec le parquet ou de mes premiers soins sur la piste, puis des soins à l'hôpital universitaire de Groningue, qui fait partie des trois meilleurs du monde. J'étais totalement satisfait et très, très reconnaissant. Un Anglais, une Allemande et un Suisse m'ont opéré. L'Anglais est censé être l'un des meilleurs chirurgiens du visage au monde.

Cinq semaines plus tard, tu as rendu visite à ton ami Stephan Katt lors des championnats du monde par équipe à Roden. Il y avait le même personnel médical qu'à Eenrum, n'est-ce pas ?

Oui, ils sont tous passés me voir et m'ont salué. Je leur suis aussi très reconnaissant pour leurs services.

Les airfences auraient-elles pu éviter le pire à Eenrum ?

Aurait-on pu... Je suis en tout cas favorable à ce que les courses ne soient organisées qu'avec des airfences. Mais nous avons tous signé à Eenrum que nous prenions acte du fait qu'il n'y avait pas de pare-brise.

Tu dois en tout cas continuer à te reposer, n'est-ce pas ?

Oui, exactement. Je vais me retirer un peu du sport sur piste. Mais je continuerai à courir avec Stephan et à l'aider. Et je serai aussi présent avec Markus Venus lors des courses sur route. C'est ce que j'ai déjà convenu avec lui. Je vais regarder un peu plus loin que le bout de mon nez, prendre un peu de distance par rapport au sport sur piste.