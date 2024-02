Marco Hundsrucker: un passo indietro dalle corse su pista

Il 20 agosto dello scorso anno, Florian Niedermeier, copilota di Marco Hundsrucker, ha perso la vita in un incidente a Eenrum, nei Paesi Bassi. Hundsrucker è sopravvissuto gravemente ferito. L'ufficio del pubblico ministero olandese ha ora completato le indagini. Il motociclista non aveva alcuna colpa e la moto era tecnicamente in buone condizioni. Forse le barriere aeree avrebbero evitato il peggio. SPEEDWEEK.com ha parlato con Marco Hundsrucker.

Ciao Marco, come stai?

Sto andando bene. Un po' più lentamente di quanto pensassi, ma ci sto arrivando. Il piede non è ancora a posto da un lato, tutto è cresciuto completamente a sinistra, ma non ancora a destra. E per il viso ci vuole tempo.

Ti preoccupa?

No, sto già tornando al lavoro, senza stampelle, ma devo fare le cose con calma. Sono stato in riabilitazione l'anno scorso, ora sto ancora facendo molta fisioterapia e cose del genere. Ci vuole tempo.

Soffre?

No, non soffro, ma sono molto sensibile alle condizioni atmosferiche, ma non è un dolore. Quando il tempo cambia o c'è un vento freddo, il lato destro del mio viso è completamente insensibile. Tutti i nervi sono stati recisi. Ora ho tre placche e 25 viti in faccia. Rimangono lì.

Sente qualcosa quando si tocca il viso?

L'unica cosa che sento sono due viti sotto il naso. Ma sono molto piccole.

C'è del metallo nel piede?

Ho un chiodo e tre viti. Sono usciti di nuovo.

Il congedo per malattia al lavoro è stato un problema?

L'ho annullata. Non ho mai voluto stare a casa. Ho un lavoro d'ufficio, quindi ho ricominciato la prima settimana di dicembre. Ma non è stato facile. La riabilitazione e tutto il resto passano attraverso l'assicurazione pensionistica e non si può tornare a lavorare. Siamo arrivati al punto in cui potevo lavorare come volevo. L'assicurazione pensionistica era d'accordo.

Non ha avuto problemi sul lavoro, quindi non c'è stato nessun problema di licenziamento?

No, no. La caduta in Olanda è stata subito resa nota qui in Baviera attraverso la televisione e altri media. E il mio principale capo del Gruppo Lindner qui ad Arnstorf è stato il primo a chiedermi come stavo. Ho sempre avuto il suo sostegno.

Marco, ora devo chiedertelo: pensi di continuare?

No, ma questo non ha nulla a che fare con gli incidenti. È semplicemente arrivato il momento di smettere. Ho trascorso un periodo meraviglioso nelle corse su pista. 47 anni, perché ero già in pista con mio padre in carrozzina. Sono stato attivo nelle corse in carrozza per 32 anni, prima come copilota, poi come pilota.

Non aveva detto che avrei smesso a 50 anni?

Sì, volevo guidare fino a 50 anni. Quest'anno compirò 48 anni e la mia moto è rotta da Enrum. Quest'anno non sarei comunque in grado di guidare almeno fino ad agosto, se sei realista. Investire di nuovo tanti soldi per un anno e mezzo? Per me non ne vale la pena. E (deglutisce): Avevo concordato con Florian che avremmo corso insieme per un altro anno o due.

Ti sei trovato bene con Florian Niedermeier, vero?

Sì, con Florian mi sono trovato benissimo. E ad essere sincero, non voglio correre con nessun altro. Se avessi ancora 30 o 35 anni, forse la penserei diversamente. Ma in questo momento si stanno facendo tante cose insieme. Le cose che mi hanno preoccupato sempre di più negli ultimi anni, poi gli investimenti necessari e infine l'incidente. Con Florian funzionava benissimo, eravamo un'unità.

Come si sente oggi per quello che è successo a Eenrum?

Ci sono fasi, come nella riabilitazione, in cui si ha molto tempo per pensare. La domanda che continua a passarmi per la testa è: cosa è successo? Non so ancora perché sia successo.

C'è ancora un'indagine ufficiale in corso?

No, è stata conclusa dalla Procura olandese. Da questo punto di vista, è tutto a posto. Devo comunque elogiare gli olandesi, sia per la collaborazione con la Procura, sia per il trattamento iniziale in pista e poi per quello all'ospedale universitario di Groningen, che si dice sia uno dei tre migliori al mondo. Sono stato totalmente soddisfatto e anche molto, molto grato. Mi hanno operato un inglese, un tedesco e uno svizzero. L'inglese è considerato uno dei migliori chirurghi facciali del mondo.

Solo cinque settimane dopo, ha visitato il suo amico Stephan Katt ai Campionati del Mondo a squadre di Roden. C'era lo stesso staff medico di Eenrum, vero?

Sì, sono venuti tutti a salutarmi. Sono molto grato a loro per il loro servizio.

Le recinzioni aeree avrebbero potuto evitare qualcosa di peggio a Eenrum?

Avrebbe potuto, avrebbe potuto... Sono decisamente favorevole a che le corse si svolgano solo con airfence. Ma a Eenrum abbiamo firmato tutti prima di riconoscere che non c'erano airfence.

Ora deve assolutamente continuare il suo recupero, vero?

Sì, esattamente. Farò un passo indietro rispetto alle gare su pista. Ma continuerò a correre con Stephan e ad aiutarlo. E sarò presente anche con Markus Venus nelle gare su strada. L'ho già concordato con lui. Pensare fuori dagli schemi, fare un passo indietro dalle corse su pista.