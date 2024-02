Marco Hundsrucker: Dar um passo atrás nas corridas de automóveis

Em 20 de agosto do ano passado, Florian Niedermeier, o copiloto de Marco Hundsrucker, perdeu a vida num acidente em Eenrum, nos Países Baixos. Hundsrucker sobreviveu com ferimentos graves. O Ministério Público neerlandês concluiu agora o seu inquérito. O motociclista não teve culpa e a mota estava tecnicamente em bom estado. Talvez as barreiras de proteção tivessem evitado o pior. A SPEEDWEEK.com falou com Marco Hundsrucker.

Olá Marco, como estás?

Está a ficar. Um pouco mais lento do que eu pensava, mas estou a chegar lá. O pé ainda não está tão bom de um lado, tudo cresceu completamente no lado esquerdo, mas ainda não no direito. E com a cara, isso leva tempo.

Isso incomoda-o?

Não, já estou a voltar ao trabalho, sem muletas, mas tenho de ir devagar. Estive em reabilitação no ano passado, agora ainda estou a fazer muita fisioterapia e coisas do género. Isso leva tempo.

Tem dores?

Não, não tenho dores, mas sou brutalmente suscetível ao clima, mas não é dor. Quando o tempo muda ou há um vento frio, o lado direito da minha cara fica completamente dormente. Todos os nervos foram cortados. Tenho agora três placas e 25 parafusos na cara. Eles mantêm-se lá.

Sente alguma coisa quando toca na sua cara?

A única coisa que consigo sentir são dois parafusos debaixo do nariz. Mas são muito pequenos.

Há algum metal no pé?

Tenho lá um prego e três parafusos. Eles voltam a sair.

A baixa por doença no trabalho foi um problema?

Eu cancelei-a. Nunca quis ficar em casa. Tenho um trabalho de escritório, por isso recomecei na primeira semana de dezembro. Mas não foi assim tão fácil. A reabilitação e tudo o resto passa pelo seguro de pensão e não se pode simplesmente voltar ao trabalho. Chegámos a um ponto em que eu podia trabalhar como quisesse. O seguro de pensão concordou.

Não teve problemas no trabalho, por isso não houve a possibilidade de ser despedido?

Não, não. A queda na Holanda tornou-se rapidamente conhecida aqui na Baviera, através da televisão e de outros meios de comunicação social. E a minha chefe principal no Grupo Lindner, aqui em Arnstorf, foi a primeira a perguntar-me como é que eu estava. Tive sempre o seu apoio.

Marco, tenho de perguntar agora: está a pensar continuar?

Não, mas isso não tem nada a ver com os acidentes. Chegou simplesmente a altura de parar. Passei um tempo maravilhoso nas corridas de pista. 47 anos, porque já andava nas pistas com o meu pai num carrinho de bebé. Estive ativo nas corridas de carruagens durante 32 anos, primeiro como copiloto e depois como piloto.

Não disse uma vez que ia parar aos 50 anos?

Sim, queria conduzir até aos 50 anos. Faço 48 anos este ano e a minha mota está avariada desde Eenrum. De qualquer modo, se formos realistas, não poderei andar de mota este ano até pelo menos agosto. Então, investir tanto dinheiro novamente durante um ano e meio? Para mim, não vale a pena. E (engole): Eu tinha combinado com o Florian que íamos andar juntos mais um ano ou dois.

A sua relação com Florian Niedermeier era boa, não era?

Sim, foi uma óptima combinação com o Florian. E para ser sincero, também não quero correr com mais ninguém. Se ainda tivesse 30 ou 35 anos, talvez pensasse de forma diferente. Mas, neste momento, há tanta coisa a encaixar aqui. As coisas que me têm incomodado cada vez mais ao longo dos últimos anos, depois os investimentos necessários e, finalmente, o acidente. Funcionou tão bem com o Florian, éramos uma unidade.

Como é que se sente hoje em relação ao que aconteceu em Eenrum?

Há fases, como na reabilitação, em que temos muito tempo para pensar. A pergunta que me está sempre a passar pela cabeça é: o que é que aconteceu? Ainda não sei porque é que aconteceu.

Ainda está a decorrer uma investigação oficial?

Não, já foi concluído pelo Ministério Público holandês. Nesse aspeto, está tudo bem. De qualquer forma, tenho de elogiar os holandeses, seja pela cooperação com o Ministério Público, seja pelo meu tratamento inicial na pista e depois pelo tratamento no Hospital Universitário de Groningen, que se diz ser um dos três melhores do mundo. Fiquei totalmente satisfeito e também muito, muito grato. Fui operado por um inglês, um alemão e um suíço. O inglês é considerado um dos melhores cirurgiões faciais do mundo.

Apenas cinco semanas mais tarde, visitou o seu amigo Stephan Katt no Campeonato do Mundo de Equipas em Roden. Estava lá a mesma equipa médica que em Eenrum, não estava?

Sim, vieram todos cumprimentar-me. Estou-lhes muito grato pelo seu serviço.

As vedações aéreas poderiam ter evitado algo pior em Eenrum?

Podia, podia... Sou definitivamente a favor de que as corridas sejam feitas apenas com barreiras aéreas. Mas todos nós assinámos previamente em Eenrum que reconhecíamos que não havia barreiras aéreas.

Agora precisa mesmo de continuar a sua recuperação, não é?

Sim, exatamente. Vou dar um passo atrás nas corridas de pista. Mas vou continuar a montar com o Stephan e a ajudá-lo. E também vou estar presente com o Markus Venus nas corridas de estrada. Já combinei isso com ele. Pensar fora da caixa, dar um passo atrás nas corridas de pista.