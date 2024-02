Markus Brandhofer : Une nouvelle moto pour finir

Markus Brandhofer (45 ans), de l'AMC Haunstetten, et sa copilote néerlandaise Sandra Mollema (35 ans) sont devenus les nouveaux champions d'Europe sur piste en herbe en août dernier à Bad Hersfeld. Pour le pilote de Gaißach, il s'agissait du plus grand succès de sa carrière jusqu'à présent. En revanche, Mollema a déjà pu fêter son cinquième titre européen en tant que copilote, dont quatre fois dans le bateau de son compatriote William Matthijssen.

"Gagner le championnat d'Europe était bien sûr le meilleur de la saison 2023 pour Sandra et moi. J'avais déjà remarqué auparavant, lors de la course de Tayac, que les choses se passaient bien entre nous. Et quand je me suis levée le matin à Bad Hersfeld, j'ai eu un vrai bon sentiment, car c'était la première fois que j'étais vraiment en forme après une longue période".

Le titre n'a toutefois pas été facile à remporter pour le duo mixte germano-néerlandais. Les deux premières manches se sont mal déroulées, puis ils ont dû faire un détour par la finale B, et là aussi, ce fut très serré. En finale A, les Britanniques Mitch Godden et son copilote Paul Smith ont chassé Brandhofer/Mollema devant eux, mais ils ont fini par se détacher un peu et ont remporté la victoire.

Un mois plus tard, à Mühldorf, les choses ne se sont pas bien passées pour les nouveaux champions d'Europe : Sandra s'est fracturée la clavicule et Markus le pouce droit dans une chute. Comme lors de sa précédente blessure à l'épaule, le Basse-Bavière n'a pas voulu en faire tout un plat et a souffert en silence jusqu'à ce que sa femme Martina le traîne chez l'orthopédiste, où la blessure a pu être diagnostiquée et traitée. C'était après la course de Herxheim.

Que va-t-il se passer maintenant avec ce couple à succès ?

Brandhofer : "En fait, je voulais arrêter le sport quand j'aurais l'âge qu'indique mon numéro de dossard 44. Mais je n'arrête pas, même si j'ai déjà 45 ans, et j'ajoute les années Corona perdues. De plus, nous voulons encore défendre le titre européen. Les qualifications ont lieu à Bad Hersfeld et la finale à Uithuizen. C'est une bonne piste avec des virages légèrement surélevés. Nous avons construit une nouvelle moto pendant l'hiver, je me suis dit que pour finir, il fallait le faire".