Markus Brandhofer: una nuova moto alla fine

Markus Brandhofer (45) di AMC Haunstetten e la sua copilota olandese Sandra Mollema (35) sono diventati i nuovi campioni europei sulla pista in erba di Bad Hersfeld lo scorso agosto. Per il pilota di Gaißach è stato il più grande successo della sua carriera. Mollema, invece, ha potuto festeggiare il suo quinto titolo di campione europeo come copilota, quattro volte sulla barca del connazionale William Matthijssen.

"Vincere il Campionato Europeo è stata naturalmente la parte migliore della stagione 2023 per me e Sandra. Già prima della gara di Tayac avevo capito che le cose stavano andando bene per noi. E quando mi sono alzata la mattina a Bad Hersfeld, ho avuto una sensazione davvero positiva perché ero di nuovo in forma per la prima volta dopo tanto tempo".

Tuttavia, vincere il titolo non è stato facile per il duo misto tedesco-olandese. Le prime due manche sono andate male, poi hanno dovuto deviare per la finale B, e anche lì è stata molto combattuta. Nella finale A, il britannico Mitch Godden e il copilota Paul Smith hanno inseguito Brandhofer/Mollema, ma alla fine sono riusciti a staccarli e a vincere.

Un mese dopo a Mühldorf, tuttavia, le cose andarono tutt'altro che bene per i neo-campioni europei: Sandra si ruppe la clavicola e Markus il pollice destro in un incidente. Come per il precedente infortunio alla spalla, il bavarese non ha voluto farne un dramma all'inizio, ma ha sofferto in silenzio fino a quando la moglie Martina lo ha trascinato dall'ortopedico, dove la lesione è stata diagnosticata e curata. Questo dopo la gara di Herxheim.

Qual è il prossimo passo per il team di successo?

Brandhofer: "In realtà volevo smettere di praticare questo sport quando avrò l'età che il mio numero di gara 44 indica. Ma non ho intenzione di smettere, anche se ho già 45 anni, e aggiungerò gli anni di corona cancellati. Vogliamo anche difendere il titolo di campione europeo. Le qualificazioni sono a Bad Hersfeld e la finale è a Uithuizen. È una buona pista con curve leggermente inclinate. Abbiamo costruito una nuova moto durante l'inverno, quindi ho pensato che fosse un must per la finale".