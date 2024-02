Markus Brandhofer: Uma nova mota no fim

Markus Brandhofer (45), da AMC Haunstetten, e a sua copiloto holandesa Sandra Mollema (35) tornaram-se os novos campeões europeus na pista de relva de Bad Hersfeld, em agosto passado. Para o piloto de Gaißach, este foi o maior sucesso da sua carreira até à data. Mollema, por seu lado, pôde festejar o seu quinto título de campeão europeu como copiloto, quatro vezes no barco do seu compatriota William Matthijssen.

"Ganhar o Campeonato da Europa foi, naturalmente, a melhor parte da época de 2023 para mim e para a Sandra. Já tinha percebido de antemão, na regata em Tayac, que as coisas estavam a correr bem para nós. E quando me levantei de manhã em Bad Hersfeld, tive uma sensação muito boa porque estava realmente em forma pela primeira vez em muito tempo".

No entanto, a conquista do título não foi fácil para a dupla mista germano-holandesa. As duas primeiras eliminatórias correram mal, depois tiveram de se desviar para a final B e, mesmo aí, a vitória esteve muito próxima. Na final A, Mitch Godden, da Grã-Bretanha, e o copiloto Paul Smith perseguiram Brandhofer/Mollema, mas no final conseguiram afastar-se e vencer.

No entanto, um mês depois, em Mühldorf, as coisas não correram nada bem para os recém-coroados campeões europeus: Sandra partiu a clavícula e Markus o polegar direito num acidente. Tal como aconteceu com a lesão anterior no ombro, o atleta da Baixa Baviera não quis fazer grande alarido, mas sofreu em silêncio até que a sua mulher Martina o arrastou para o ortopedista, onde a lesão foi diagnosticada e tratada. Isso foi depois da corrida em Herxheim.

O que se segue para esta equipa de sucesso?

Brandhofer: "Na verdade, queria deixar de praticar este desporto quando tivesse a idade que o meu número de corrida 44 indica. Mas não vou parar, apesar de já ter 45 anos, e vou acrescentar os anos de corona cancelados. Também queremos defender o título do Campeonato da Europa. As eliminatórias são em Bad Hersfeld e a final é em Uithuizen. É uma boa pista com curvas ligeiramente inclinadas. Construímos uma nova mota durante o inverno, por isso pensei que era obrigatório para a final."