Patrick Zwetsch/Viktor Caric : encore une équipe en moins

Lorsque Patrick Zwetsch a recommencé à courir en attelage en 2016, il s'est promis d'arrêter lorsqu'il aurait 40 ans. En 2018, avec son copilote Viktor Caric, Zwetsch s'est classé deuxième de la Coupe de la piste à Osnabrück. La montée en classe internationale de licence était la suite logique pour la sympathique équipe du MSV Herxheim.

Les deux Landau n'ont toutefois pas vraiment réussi à se mettre en route. Entre autres, Corona s'est interposé comme pour tous les autres, et lorsque les courses sur herbe et sur sable ont repris pour de bon en 2022, il manquait un peu d'expérience par rapport aux autres équipes.

Mais voilà, en 2022, l'équipe du Palatinat du Sud a réussi à se qualifier à Bad Hersfeld pour la finale du championnat d'Europe des attelages à Eenrum, aux Pays-Bas. Alors que Markus Venus et son copilote Markus Eibl du RSC Pfarrkirchen y ont décroché le titre européen, Zwetsch/Caric ont donné le meilleur d'eux-mêmes lors de leur première véritable année de licence A, mais ont encore trop souvent manqué le départ. Ils se sont finalement classés 9e.

La faiblesse des départs les a accompagnés par la suite et la véritable percée n'a pas non plus réussi lors de la saison 2023. Trop peu de contrats de départ, des annulations pour cause de blessures et de maladie lors de certaines courses les ont amenés à renoncer à leur participation aux qualifications pour les championnats d'Europe à Loppersum (NL).

"Nous ne voulions pas nous arrêter là", avoue maintenant Patrick Zwetsch à SPEEDWEEK.com, "nous savons que nous pouvons faire mieux et nous voulions donc faire un nouvel essai".

Mais finalement, les choses se sont passées autrement. Zwetsch : "J'ai acheté à mon employeur les machines, la clientèle, les collaborateurs, les droits d'appellation et tout l'inventaire nécessaire et je dirige depuis le 1er mars ma propre entreprise avec trois collaborateurs et sept machines-outils CNC. C'est là que j'assume mes responsabilités". La situation est similaire pour Viktor Caric, qui est indépendant depuis longtemps et qui est responsable de son entreprise d'élagage qui connaît un grand succès.

Zwetsch : "Notre objectif à tous les deux est de continuer à avoir du succès en tant qu'entreprise et de le développer, c'est pourquoi nous ne ferons plus de courses. Si nous devions continuer, nous devrions le faire correctement, avec le plus de courses possible et surtout de manière régulière. Mais il est de plus en plus difficile d'obtenir des contrats de départ. Nous sommes arrivés à la conclusion que le plaisir de courir ne l'emporte plus sur les efforts et les dangers que ce sport implique pour nous".