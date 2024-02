Patrick Zwetsch/Viktor Caric: un'altra squadra in meno

Quando Patrick Zwetsch ha ricominciato a guidare i sidecar nel 2016, si era ripromesso di smettere quando avrebbe compiuto 40 anni. Con il suo copilota Viktor Caric, Zwetsch si è classificato secondo nella track cup di Osnabrück nel 2018. La promozione alla classe delle licenze internazionali è stata la logica conseguenza per il simpatico team di MSV Herxheim.

Tuttavia, i due piloti di Landau non sono riusciti ad ingranare. Tra l'altro, la corona è intervenuta, come per tutti gli altri, e quando le gare su erba e sabbia sono ricominciate nel 2022, non avevano molta esperienza rispetto agli altri team.

Ma ecco che nel 2022 la squadra del Palatinato meridionale riesce a qualificarsi per la finale del Campionato europeo dei sidecar a Eenrum, nei Paesi Bassi. Mentre Markus Venus e il copilota Markus Eibl dell'RSC Pfarrkirchen sono riusciti ad aggiudicarsi il titolo europeo, Zwetsch/Caric hanno dato il meglio di sé nel loro primo vero anno di licenza A, ma hanno mancato troppo spesso la partenza. Alla fine si sono classificati al 9° posto.

Continuarono a lottare all'inizio e la vera svolta non si concretizzò nemmeno nella stagione 2023. Troppi pochi contratti di partenza, cancellazioni per infortunio e malattie in alcune gare li hanno portati a dover rinunciare alla partecipazione alle qualificazioni per il Campionato Europeo a Loppersum (NL).

"Non volevamo fermarci così", ha ammesso Patrick Zwetsch a SPEEDWEEK.com, "sappiamo di poter fare di più e quindi volevamo fare un altro tentativo".

Ma alla fine le cose sono andate diversamente. Zwetsch: "Ho acquistato le macchine, la clientela, i dipendenti, i diritti di denominazione e tutto l'inventario necessario dal mio datore di lavoro e dal 1° marzo gestirò la mia azienda con tre dipendenti e sette macchine utensili CNC. Sarà una mia responsabilità". La situazione è simile per Viktor Caric, che da tempo lavora in proprio ed è responsabile della sua azienda di successo per la cura degli alberi.

Zwetsch: "L'obiettivo per entrambi ora è continuare ad avere successo come imprenditori e costruire su questo, quindi non correremo più. Se volessimo continuare, dovremmo fare le cose per bene, correre il più possibile e soprattutto gareggiare regolarmente. Ma sembra che sia sempre più difficile ottenere contratti di partenza. Siamo giunti alla conclusione che il divertimento delle corse non supera più lo sforzo e i rischi che questo sport comporta per noi".